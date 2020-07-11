Массовый благотворительный заплыв прошел на Минском море. Пловцы преодолели 5 км

Источник материала: ОНТ

В здоровом теле, как известно, есть и тяга к приключениям. Компания отважных нашла себе место на берегу Минского моря. Сегодня заплывать за буйки не только разрешено, но даже нужно! А как же по-другому море переплыть? И выйти сухим из воды никто не пытался.

И если берег морской не всем пока доступен, Заславское водохранилище подойдёт. Вот море волнуется раз, а на пляже переживают пловцы. Любители и профи готовятся к большому старту. Вот-вот окунуться в воду. Заплыв – благотворительный при поддержке Беларусбанка.



Дмитрий Бакиновский, начальник управления информации и социального развития Беларусбанка: «Здоровый образ жизни и различные спортивные активности – это приоритет нашей политики в области корпоративно-социальной ответственности. Сегодня зарегистрировалось около 100 спортсменов, в том числе и паралимпийцы».





Людмила Волчок, Паралимпийская чемпионка в лыжных гонках: «Это для меня первый опыт. Так как у нас сейчас нет стартов и надо себя как-то реализовывать. Поэтому я решилась на такой путь»..

До финиша – 5 километров против ветра. Но отступать никто не собирается – гребут изо всех сил. Всего час – и у противоположного берега уже виднеются лидеры. Ещё минут 20 – и у нас есть победитель!

Сергей Алешкевич победитель заплыва: «Я плаваю 4 года после 30 лет неплавания. Волны были, но все – в одинаковых условиях, поэтому всё здорово. Спасибо большое фонду Алексея Талая, который дал возможность проплыть, я очень благодарен. Я плыл, кстати, всё время и вспоминал имя этого мужественного человека. Если он делает, я тоже должен сделать».





В этом году удалось собрать 5 тысяч рублей. Деньги пойдут на лечение мальчика из Гомеля. Он родился с пороком развития и нуждается в специальном дорогостоящем аппарате.

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