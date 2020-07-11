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Массовый благотворительный заплыв прошел на Минском море. Пловцы преодолели 5 км
Источник материала: ОНТ
В здоровом теле, как известно, есть и тяга к приключениям. Компания отважных нашла себе место на берегу Минского моря. Сегодня заплывать за буйки не только разрешено, но даже нужно! А как же по-другому море переплыть? И выйти сухим из воды никто не пытался.
И если берег морской не всем пока доступен, Заславское водохранилище подойдёт. Вот море волнуется раз, а на пляже переживают пловцы. Любители и профи готовятся к большому старту. Вот-вот окунуться в воду. Заплыв – благотворительный при поддержке Беларусбанка.
До финиша – 5 километров против ветра. Но отступать никто не собирается – гребут изо всех сил. Всего час – и у противоположного берега уже виднеются лидеры. Ещё минут 20 – и у нас есть победитель!
В этом году удалось собрать 5 тысяч рублей. Деньги пойдут на лечение мальчика из Гомеля. Он родился с пороком развития и нуждается в специальном дорогостоящем аппарате.
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В здоровом теле, как известно, есть и тяга к приключениям. Компания отважных нашла себе место на берегу Минского моря. Сегодня заплывать за буйки не только...
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