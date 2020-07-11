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Купальские традиции и не только. Александрия собрала друзей!

11.07.2020 22:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Купальские традиции и не только. Александрия собрала друзей!

Чем не сценарий для голливудского блокбастера? Ночь, силы зла пытаются проникнуть на землю через магические ворота. Простые люди становятся на защиту своей земли, а побороть свои страхи помогает огонь. Вместо конца света – настоящий праздник. Люди прыгают через огонь. И самые смелые отправляются ночью на поиски магического цветка. Добро побеждает зло. 

Этот сценарий в Беларуси хорошо знаком, и уже не одну сотню лет передается из поколения в поколение. Если бы праздника Ивана Купала не было, его надо было бы обязательно придумать. Раньше он объединял деревни, сегодня собрал на одной поляне всю страну.  



Не проезжайте мимо. С международной трассы Санкт-Петербург – Одесса, под Оршей многие сворачивали на просёлочную дорогу. 10 километров и вы – в центре масштабного праздника. На трёх гектарах земли – настоящий городок, со своими улицами, торговлей, выставочными павильонами и концертной площадкой. Так «Александрия Встречает друзей».   

Под отрытым небом – народные мастера. Не только показывают, но и учат всему, что знают сами. Керамика, соломка, резьба по дереву, кузнечное дело и ткачество. В каждом регионе были свои традиции и свои секреты.  

Купальский венок – неизменный атрибут праздника. Тут они на любой цвет. И набор трав в этом головном уборе нужно правильно подобрать. Каждому растению предки приписывали особые магические свойства.   

А это место на празднике легко найти на слух. Много музыки, смеха и аплодисментов. Сразу шесть молодых пар со всей страны приехали сразиться за звание «Властелин села». Все люди творческие, и споют, и станцуют, но здесь надо ещё сдать особый экзамен. И траву покосить, и дров наколоть, дети помогают с уборкой овощей, а хозяйке надо покормить телёнка.     



Гостей развлекают и, конечно, угощают. Бизнес идёт бойко. Главный двигатель торговли – реклама. У стойки – шеф-повар и только высокая кухня. В ход идут тяжёлые мотоциклы и настоящие словесные батлы, чтобы привлечь покупателей. 

Гостей встретить богатым столом поможет Могилёвский мясокомбинат. У предприятия вековые традиции, ему уже 115 лет. Сотни видов колбас, десятки полуфабрикатов, пельмени, сейчас технологи работают над рецептами новой продукции. Вы узнаете её по обёртке, идёт ребрендинг упаковки и товарного знака.  Их стенды привлекли внимания сотни гостей, но всё это можно найти и в фирменной сети предприятия. Там минимальная надбавка, акции и и скидки прилагаются.

Встречают по одежке в этом году особенно. На фестивале – праздник народного костюма. Их сейчас активно возрождают в регионах. На платьях и головных уборах – особые символы, их можно читать как книгу, где о хозяйке наряда всё – красным по белому.  

Купалье – один из древнейших народных праздников. Ночь, которую наделяли особыми смыслами, гадали, водили хороводы, в общем праздновали всей деревней. Но сейчас на берегу Днепра уже вся страна. В 11-й раз «Александрия собрала друзей» На главной сцене – большой музыкальный спектакль.   


Снимает и показывает ОНТ. Команда «Камера, мотор» вот-вот прозвучит на площадке. Дальше – двухчасовое представление. В программе – артисты Беларуси, Украины и России. 

Впереди вся ночь, пускай и короткая, но есть время отыскать свой цветок счастья. Праздник будет греметь на берегу Днепра и завтра. 

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Чем не сценарий для голливудского блокбастера? Ночь, силы зла пытаются проникнуть на землю через магические ворота. Простые люди становятся на защиту своей земли,...
 
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