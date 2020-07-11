|
Президент Беларуси: «Моё сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский народ пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Об этом Александр Лукашенко заявил 11 июля на празднике «Александрия собирает друзей».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
2020 год завершает трилогию малой родины. Оглянитесь вокруг. Посмотрите, сколько хорошего, нужного сделано нами на этой родной земле. Вспомните, какой она была еще два-три года назад. А пять, десять, четверть века? Ваша огромная заслуга в том, что уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране. Стране, которую создали мы с вами практически с нуля, на обломках СССР.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси: «Моё сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам»
Новости Беларуси. Белорусский народ пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Об этом Александр Лукашенко заявил 11 июля на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)