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Катерину Пытлеву отстранили от эфиров за пост в соцсети

12.07.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Катерина Пытлева работала теле- и радиоведущей на БТ более 20 лет. После задержаний возле магазина symbal.by журналистка разместила пост в Фейсбуке, где возмутилась ситуацией в Беларуси.

“На следующий день после моего поста председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт собрал всех ведущих прямого эфира. Он долго с нами разговаривал о том, что ничего не запрещал нам писать, но тем не менее это нарушение корпоративной этики”, - сказала она TUT.BY.

Катерина говорит, что после разговора у руководства ее убрали из эфира, хотя оставалось еще три программы, до того как проект на лето уйдет в отпуск. Журналистка решила не ждать увольнения, а уйти сама.

“После того как услышала высказывание министра информации, я поняла, что не хочу никого подставлять, потому что и дальше буду писать о том, о чем хочу”, - сказала она. И заявила, что не жалеет о случившемся: она предполагала, что так будет, и была к этому готова.

Портал отмечает, что Катерина Пытлева - не первая из публичных персон, кто лишился эфиров и выступлений после высказываний в социальных сетях.

На встрече Александра Лукашенко с представителями СМИ министр информации Игорь Луцкий заявил, что “на фоне политических событий, выборной кампании мы оказались в ситуации острейшего информационного противостояния с оппонентами и откровенными врагами белорусского государства…”.

По мнению министра, развлекательный контент должны создавать не сами каналы, а специализированные продакшен-студии. 

“И тогда не придется, к слову, нам краснеть за всякого рода шоуменов, которые сегодня в обществе неоправданно позиционируются как перековавшиеся или внезапно прозревшие ведущие, журналисты гостелевидения. Позавчера вел свадьбы, вчера лотерейный розыгрыш, сегодня - корпоратив в ресторане, а завтра он политический диссидент со статусом телеведущего госканала. Давайте от этого избавляться”, - сказал Луцкий.

Фото mediakritika.by

 
 
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Катерина Пытлева работала теле- и радиоведущей на БТ более 20 лет.
 
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