Лукашенко: уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране

Источник материала: Вороновская газета





Белорусский народ пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на празднике «Александрия собирает друзей», передает корреспондент БЕЛТА.

«Недаром говорят, что рай для каждого человека там, где находится его сердце. Не только мое, но и сердца всех собравшихся здесь. Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Нашему мудрому и сильному народу. Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Народу, который отлично знает цену словам и делам. Который выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее», — заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что 2020 год завершает трилогию малой родины. «Оглянитесь вокруг. Посмотрите, сколько хорошего, нужного сделано нами на этой родной земле. Вспомните, какой она была еще два-три года назад. А пять, десять, четверть века? Ваша огромная заслуга в том, что уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране. Стране, которую создали мы с вами практически с нуля, на обломках великой империи, имя которой — Советский Союз», — констатировал глава государства.

По его словам, это было нелегко, что-то получилось на отлично и даже лучше, чем когда-то представляли, что-то — на хорошо, а над чем-то предстоит еще немало поработать. «Ведь мы-то с вами совершенно точно знаем: каравай свежего, душистого, натурального хлеба — это итог долгого, упорного и кропотливого труда. И никак иначе. Так и в государстве. Работать на результат, объединяться перед любыми испытаниями, преодолевать все трудности — вот единственный способ создать наилучшее будущее для своей страны и своего народа. И — обязательно — только всем вместе», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент вспомнил, как говорили в советские времена: прежде чем спросить, что Родина сделала для тебя, спроси, а что я сделал для Родины, своего народа? «Истинная любовь к Отечеству — созидательная. Поэтому давайте и дальше вместе строить нашу Беларусь справедливой, безопасной и сильной страной. Сейчас это весьма актуально, когда сильные мира сего пытаются переделить мир, сломать устои, навязать более слабым свой образ мышления и свой образ жизни. И самое главное: в такие времена надо слушать свое сердце — оно всегда укажет самый верный и правильный путь в будущее», — убежден глава государства.-0-

ЛУКАШЕНКО: БЛАГОДАРЯ ИСТОКАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ БЕЛОРУСЫ ОСТАЮТСЯ САМОБЫТНЫМ И НЕЗАВИСИМЫМ НАРОДОМ По словам главы государства, праздник в Александрии возвращает к истокам национальных традиций. «Во многом благодаря им, этим истокам, мы были, есть и останемся белорусами — самобытным и независимым народом», — заявил Президент.

ЛУКАШЕНКО В АЛЕКСАНДРИИ: ТАКИХ ПРАЗДНИКОВ, КОТОРЫЕ БЫ ОБЪЕДИНЯЛИ ОСНОВНЫЕ СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ, НЕМНОГО «Если уж абсолютно искренне, то вот таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы (кто бы мог подумать, что такое будет), немного», — заметил Александр Лукашенко. https://www.belta.by/