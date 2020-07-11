У белорусов появился свой Бэмби. Детеныша косули нашли со сломанной ногой, но это сказка со счастливым концом

Источник материала: ОНТ

О добром и вечном наш следующий репортаж. Люди объединились, чтобы спасти... косулю. После несчастного случая двое её собратьев погибли, а этого малыша нашли со сломанной ногой. В дикой природе ей было не выжить. Но в критическую минуту нашлись и спасители, и доктор Айболит... словом, сказочный сюжет, только в жизни. Анна Волковец срочно отправилась в Новогрудок. Осторожно, это будет очень мило!





Каждого из них однажды пришлось спасать. Здесь, на хуторе под Новогрудком, их выхаживала Ольга и её команда добрых людей. Однажды, занявшись волонтёрством, она увидела, как много может изменить даже один человек. Переоборудовала деревенский дом в приют, и теперь здесь не просто спасают жизни, но и помогают несправедливым поворотам судьбы снова стать счастливыми.

Ольга Шот, хозяйка временного пункта передержки «Хутор»: «Основная цель приюта – это пристройство, пристройство в хорошие семьи уже стерилизованных, привитых и по возможности кастрированных животных. Семьи тоже подбираются очень тщательно и стараемся, чтобы возврата не было. Это как ребёнок из детского дома, его всему нужно учить».

И таких детей здесь – около сотни. У хутора нет спонсоров и, конечно, доходов. Они работают только за счёт помощи неравнодушных людей. Этим летом хотят достроить новые вольеры и пока ищут стройматериалы. Ведь никто не знает, кого будут спасать завтра.





Двое её собратьев погибли. Этой малышке в природе тоже было не выжить, но дальше случилось то, что больше похоже на сказку, и в жизни косулёнка одно за другим стали происходить совпадения или… чудеса. Приехавшие сотрудники помогли оперативно составить акт выемки животного из дикой природы. Ольга, не глядя на часы позвонила ветеринару из Лиды, который помогает её приюту и, конечно, не отказал и в этот раз.

Если переломанной ногой не заняться в первые часы, её пришлось бы ампутировать. Но здесь знали, как проводить сложнейшие операции котам, собакам, спасали аиста, ежа, дрозда. Косули не было. Цепочка добра продолжалась.

Павел Жульпа, главный врач ветеринарной клиники: « Нам помогли коллеги из Москвы, это Снежанна Атонасова. Она достаточно именитый анестезиолог, мы онлайн списались. Стабилизировали перелом с помощью металлической пластины и винтов, которые будут держать ножку и на следующий день пациент уже бегал».



Команда врачей час заново собирала маленькую ножку Бэмби – так сразу назвали детёныша. Сейчас у неё реабилитация, и единственный побочный эффект – абсолютное привыкание и любовь к людям.

Ольга Шот, хозяйка временного пункта передержки «Хутор»: «У неё вообще потерян инстинкт самосохранения, она привыкла к разным звукам. Она смотрит телевизор. Оставаться одна она тоже категорически отказывается. Или я, или дети – кто-то должен быть дома, иначе она плачет».

Ольга понимает, что Бэмби вырастет, жить во дворе среди спасённых собак точно не сможет. Но и у этой истории обязательно должно быть доброе продолжение. Ведь они уже сделали невозможное.

Ольга Шот, хозяйка временного пункта передержки «Хутор»: «Отозвалось очень много людей, но подходящие условия – это только усадьба за Минском, там содержатся лошади, там большая территория. Очень красиво, думаю всё будет комфортно. Там и козочки, и лошади, и ослик – ей будет с кем дружить и найти общий язык не только с человеком. Вдруг там появится новая любовь».





Сейчас Бэмби очень хочет бегать и прыгать, но нога должна восстановиться, поэтому нужен круглосуточный контроль. Окружённая заботой, она выздоравливает и, каждый день будто благодарит за спасённую жизнь. Ольга скромно признаётся: на хуторе сложно всегда, но если глаза животных становятся счастливыми, а одни добрые люди каждый день показывают добрый пример другим – это точно кому-нибудь нужно.

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