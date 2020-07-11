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Лукашенко: белорусский народ пережил немало бед, но ни перед кем не становился на колени
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня, 11 июля, на празднике «Александрия собирает друзей» заявил, что белорусский народ пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени,
Также глава государства подчеркнул, что 2020 год завершает трилогию малой родины.
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Александр Лукашенко сегодня, 11 июля, на празднике «Александрия собирает друзей» заявил, что белорусский народ пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед...
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