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Поможет ли велосипед в сжигании калорий? Рассказывает тренер

11.07.2020 21:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поможет ли велосипед в сжигании калорий? Рассказывает тренер

Фитнес-тренер Лев Гончаров в интервью радио Sputnik рассказал, что любители велопрогулок иногда подвергают себя неоправданному риску.

Суть кардиотренировок в том, что нужно поддерживать достаточно высокий пульс для эффективного сжигания калорий. Показатель допустимого повышения частоты пульса индивидуален - это должен решать врач. Средние значения - от 120 до 150 ударов в минуту.

Такой пульс позволяет поддерживать и езда на велосипеде. Однако для этого нужна достаточно высокая скорость движения, что в городе крайне опасно как для вас, так и для окружающих.


Велодромы или парки с велодорожками подойдут для эффективного сжигания жиров с помощью велосипеда в городе. В других случаях велосипед в городе – это исключительно удовольствие.

Фото: pikabu.ru

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Фитнес-тренер Лев Гончаров в интервью радио Sputnik рассказал, что любители велопрогулок иногда подвергают себя неоправданному риску. Суть кардиотренировок в том,...
 
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