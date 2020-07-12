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Мотоблогерша снимала колонну байкеров в Подмосковье на скорости 130 км/ч, врезалась в трактор и погибла (ФОТО)
Источник материала: ОНТ
Российская мотоблогерша Ксения Никитина погибла в Московской области на трассе М8 «Холмогоры». Она на большой скорости врезалась в трактор, сообщает
11 июля утром Ксения поехала в Ярославль, чтобы встретиться с другими байкерами. По пути из Москвы 33-летняя женщина обгоняла колонну мотоциклов, при этом снимая их на камеру, прикрепленную к шлему. Смертельное столкновение произошло на скорости 130 км/ч, когда Ксения повернула голову направо, чтобы запечатлеть своих товарищей-байкеров, а трактор в это время перестроился в левый ряд, чтобы совершить разворот.
Погибшая вела популярный в среде байкеров мотоблог. На
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Мотоблогерша снимала колонну байкеров в Подмосковье на скорости 130 км/ч, врезалась в трактор и погибла (ФОТО)
Российская мотоблогерша Ксения Никитина погибла в Московской области на трассе М8 «Холмогоры». Она на большой скорости врезалась в трактор, сообщает newsru.com. 11 июля...
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