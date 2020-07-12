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Мотоблогерша снимала колонну байкеров в Подмосковье на скорости 130 км/ч, врезалась в трактор и погибла (ФОТО)

12.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мотоблогерша снимала колонну байкеров в Подмосковье на скорости 130 км/ч, врезалась в трактор и погибла (ФОТО)

Российская мотоблогерша Ксения Никитина погибла в Московской области на трассе М8 «Холмогоры». Она на большой скорости врезалась в трактор, сообщает newsru.com.

11 июля утром Ксения поехала в Ярославль, чтобы встретиться с другими байкерами. По пути из Москвы 33-летняя женщина обгоняла колонну мотоциклов, при этом снимая их на камеру, прикрепленную к шлему. Смертельное столкновение произошло на скорости 130 км/ч, когда Ксения повернула голову направо, чтобы запечатлеть своих товарищей-байкеров, а трактор в это время перестроился в левый ряд, чтобы совершить разворот. 





Погибшая вела популярный в среде байкеров мотоблог. На YouTube-канале на нее подписаны почти 39 тыс. человек.

Главное фото: RoadEmotional / YouTube
Фото: Мотомосква. ДТП / «В Контакте»

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Российская мотоблогерша Ксения Никитина погибла в Московской области на трассе М8 «Холмогоры». Она на большой скорости врезалась в трактор, сообщает newsru.com. 11 июля...
 
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