Александр Лукашенко: уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране

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Белорусский народ пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на празднике «Александрия собирает друзей», передает корреспондент БЕЛТА.





«Недаром говорят, что рай для каждого человека там, где находится его сердце. Не только мое, но и сердца всех собравшихся здесь. Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Нашему мудрому и сильному народу. Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Народу, который отлично знает цену словам и делам. Который выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее», — заявил Александр Лукашенко.









Президент отметил, что 2020 год завершает трилогию малой родины. «Оглянитесь вокруг. Посмотрите, сколько хорошего, нужного сделано нами на этой родной земле. Вспомните, какой она была еще два-три года назад. А пять, десять, четверть века? Ваша огромная заслуга в том, что уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране. Стране, которую создали мы с вами практически с нуля, на обломках великой империи, имя которой — Советский Союз», — констатировал глава государства.













По его словам, это было нелегко, что-то получилось на отлично и даже лучше, чем когда-то представляли, что-то — на хорошо, а над чем-то предстоит еще немало поработать. «Ведь мы-то с вами совершенно точно знаем: каравай свежего, душистого, натурального хлеба — это итог долгого, упорного и кропотливого труда. И никак иначе. Так и в государстве. Работать на результат, объединяться перед любыми испытаниями, преодолевать все трудности — вот единственный способ создать наилучшее будущее для своей страны и своего народа. И — обязательно — только всем вместе», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент вспомнил, как говорили в советские времена: прежде чем спросить, что Родина сделала для тебя, спроси, а что я сделал для Родины, своего народа? «Истинная любовь к Отечеству — созидательная. Поэтому давайте и дальше вместе строить нашу Беларусь справедливой, безопасной и сильной страной. Сейчас это весьма актуально, когда сильные мира сего пытаются переделить мир, сломать устои, навязать более слабым свой образ мышления и свой образ жизни. И самое главное: в такие времена надо слушать свое сердце — оно всегда укажет самый верный и правильный путь в будущее», — убежден глава государства.

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Александр Лукашенко: благодаря истокам национальных традиций белорусы остаются самобытным и независимым народом







Благодаря истокам национальных традиций белорусы остаются самобытным и независимым народом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на празднике «Александрия собирает друзей», передает корреспондент БЕЛТА.





По словам главы государства, праздник в Александрии возвращает к истокам национальных традиций. «Во многом благодаря им, этим истокам, мы были, есть и останемся белорусами — самобытным и независимым народом», — заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что, подъезжая к концертной площадке, задумался над вопросом: что самое важное, тяжелое и неприятное в жизни? «Это не болезнь, это не что-то другое. Самое главное то, что время неумолимо движется вперед. Совсем недавно мы с вами проводили здесь первый праздник, а сегодня — уже больше десятка на этой благодатной, доброй земле, на берегу этой прекрасной реки (Днепр. — Прим. БЕЛТА), которая объединяет судьбы трех славянских народов: наших россиян, наших украинцев и белорусов», — сказал глава государства.





«Рад, что мы сегодня собрались здесь вместе. Посмотрели друг другу в глаза, поговорили со старшими и старыми товарищами, обрели новых друзей. Мы вдохнули полной грудью летний, наполненный ароматом меда и зреющих колосьев воздух белорусских полей. Мы услышали пение птиц, увидели звездное небо без городских огней. Мы имеем возможность снова погрузиться в то, что было самым обычным в нашем босоногом детстве, но стало для многих в современном мире настоящей роскошью», — заметил Президент.





Он обратил внимание, что такую прекрасную возможность вот уже более 10 лет дает этот народный фестиваль в Александрии с удивительно теплой, доброй и светлой атмосферой. По его словам, сотни тысяч зрителей, хозяева ремесленных и фермерских подворий, белорусские и зарубежные артисты, стремящиеся приехать на праздник (и этот непростой год не стал исключением), не просто стали друзьями, а почти породнились. «Ведь искренняя дружба, желание встретиться всегда были сильнее любых преград и расстояний», — подчеркнул глава государства.

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Александр Лукашенко в Александрии: праздников, которые бы объединяли основные славянские народы, немного







Праздников, которые бы объединяли основные славянские народы, немного. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко во время фестиваля «Александрия собирает друзей», передает корреспондент БЕЛТА.

«Если уж абсолютно искренне, то вот таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы (кто бы мог подумать, что такое будет), немного», — заметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, фестиваль в Александрии — это фактически репетиция основного славянского праздника, который состоится буквально через несколько дней в северной столице Беларуси, — «Славянского базара в Витебске».

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Большой гала-концерт — первый день праздника в Александрии







Большим гала-концертом завершился первый день республиканского праздника «Купалье» в Александрии, передает корреспондент БЕЛТА.



















С приветственным словом к гостям праздника обратился Президент Беларуси Александр Лукашенко. После этого на сцену вышли звезды белорусской, украинской и российской эстрады. С творческими номерами выступили Анатолий Ярмоленко, группа Аура, певица Ирина Билык и другие.

«Я очень рад в это непростое время быть здесь с вами. Я очень люблю ваш край», — отметил во время выступления певец Николай Гнатюк.

Яркие перформансы и спецэффекты сопровождали выступления Саши Немо и Евгения Ермолковича. Кроме этого на сцену в Александрии вышли молодые таланты Беларуси.













Приятным сюрпризом для гостей праздника стало выступление российского исполнителя Дениса Майданова.

Весь концерт был построен на истории лирического героя, который проходит этапы взросления и становления личности: от детства и до взрослого человека.

В завершении первого дня праздника в Александрии для зрителей подготовили лазерное шоу и большой салют.