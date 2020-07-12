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Как выбрать рыбу горячего копчения? Названо основное правило
Источник материала: ОНТ
Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка в России Александр Фомин в интервью
Горячее копчение когда-то было способом увеличения срока хранения слабосоленой рыбы, но со временем копченая рыба стала отдельным и любимым многими продуктом.
Рыба горячего копчения продается обычно в разных местах - часто на рынках. Но в местах, не оборудованных холодильниками, такую рыбу в теплое время года лучше не покупать.
Главное правило при покупке рыбы горячего копчения – приобретать ее там, где она правильно хранится. Рыбу можно приготовить и в домашней коптильне самостоятельно.
Как отмечает специалист, копченая рыба по пищевой ценности практически не отличается от той, которую подвергли другим способам термообработки.
Фото: fish-ks.ru
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Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка в России Александр Фомин в интервью радио Sputnik дал советы – на что...
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