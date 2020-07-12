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Как выбрать рыбу горячего копчения? Названо основное правило

12.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как выбрать рыбу горячего копчения? Названо основное правило

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка в России Александр Фомин в интервью радио Sputnik дал советы – на что обращать внимание при покупке копченой рыбы.

Горячее копчение когда-то было способом увеличения срока хранения слабосоленой рыбы, но со временем копченая рыба стала отдельным и любимым многими продуктом.

Рыба горячего копчения продается обычно в разных местах - часто на рынках. Но в местах, не оборудованных холодильниками, такую рыбу в теплое время года лучше не покупать.

Главное правило при покупке рыбы горячего копчения – приобретать ее там, где она правильно хранится. Рыбу можно приготовить и в домашней коптильне самостоятельно.

Как отмечает специалист, копченая рыба по пищевой ценности практически не отличается от той, которую подвергли другим способам термообработки.

Фото: fish-ks.ru 

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Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка в России Александр Фомин в интервью радио Sputnik дал советы – на что...
 
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