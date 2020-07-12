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Поиски пропавшей пенсионерки увенчались успехом! Женщина найдена поисковой группой, жива
12.07.2020 08:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Глухонемая Мартысевич Мария Александровна (26.09.1930 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Берёзовский р-н, аг. Спорово, ул. Ленина, д. 29. НАЙДЕНА! ЖИВА!
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Глухонемая Мартысевич Мария Александровна (26.09.1930 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Берёзовский р-н, аг. Спорово, ул. Ленина, д. 29. НАЙДЕНА! ЖИВА! Найдена...
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