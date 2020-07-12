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Поиски пропавшей пенсионерки увенчались успехом! Женщина найдена поисковой группой, жива

12.07.2020 08:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Глухонемая Мартысевич Мария Александровна (26.09.1930 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Берёзовский р-н, аг. Спорово, ул. Ленина, д. 29. НАЙДЕНА! ЖИВА!

Поиски пропавшей пенсионерки увенчались успехом! Женщина найдена поисковой группой, жива


Найдена поисковой группой под руководством Антона Новика благодаря информации полученной с Дрона ПСО «Ангел» г. Барановичи. Координировала поиски на протяжении всего времени Мария Скидан! Отличная совместная работа!

Особая благодарность всем тем, кто непосредственно приложил свою руку к организации выезда и проведению поисковых работ как финансово, так и личным участием!
Благодаря оказанной помощи мы смогли направить два автомобиля и более 10-ти поисковиков!

Поиски пропавшей пенсионерки увенчались успехом! Женщина найдена поисковой группой, жива


Оказать финансовую помощь поисково-спасательному отряду «Ангел» г.Бреста можно с помощью перевода по следующим реквизитам:
Номер Карты 5578 8433 8009 6374
срок действия 09/22

 
Теги: Брест
 
 
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  Глухонемая Мартысевич Мария Александровна (26.09.1930 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Берёзовский р-н, аг. Спорово, ул. Ленина, д. 29. НАЙДЕНА! ЖИВА! Найдена...
 
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