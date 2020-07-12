Поиски пропавшей пенсионерки увенчались успехом! Женщина найдена поисковой группой, жива

Источник материала: Виртуальный Брест

Глухонемая Мартысевич Мария Александровна (26.09.1930 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Берёзовский р-н, аг. Спорово, ул. Ленина, д. 29. НАЙДЕНА! ЖИВА!







Найдена поисковой группой под руководством Антона Новика благодаря информации полученной с Дрона ПСО «Ангел» г. Барановичи. Координировала поиски на протяжении всего времени Мария Скидан ! Отличная совместная работа!



Особая благодарность всем тем, кто непосредственно приложил свою руку к организации выезда и проведению поисковых работ как финансово, так и личным участием!

Благодаря оказанной помощи мы смогли направить два автомобиля и более 10-ти поисковиков!







Оказать финансовую помощь поисково-спасательному отряду «Ангел» г.Бреста можно с помощью перевода по следующим реквизитам:

Номер Карты 5578 8433 8009 6374

срок действия 09/22