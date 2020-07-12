Свет и тени (из воспоминаний о жизни и учебе в Несвиже)

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В день пребывания на выставке детского рисунка, которая состоялась 24 мая сего года в зале детской библиотеки г. Слуцка, невольно вспомнил свои занятия в детской студии изобразительного искусства в Несвиже в далекие 50-е годы. Дни посещения студии (2 раза в неделю) были для меня самыми счастливыми в жизни в то время. Помню, как долго в Радзивилловском парке ходил вокруг скульптуры балующихся с бочонком меда медвежат, выбирая ракурс наброска, помню, как огорчался до слез, когда не получался рисунок в акварели, ведь подсказать было некому — квартировал в Несвиже один: родители жили в деревне. Навсегда запомнились слова преподавателя студии: «Между светом и тенью в рисунке, особенно в карандашном, не должно быть резкой границы». Вообще помню, как много времени уделялось теме «Свет и тени»: рисовали разные композиции из геометрических предметов с подсветкой с разных сторон, барельефы, слепок человеческой головы и т. д. До сих пор изобразительное искусство для меня — это что-то святое, и сейчас на моей даче хранятся мои ранние работы, работы отца. Старший сын и внуки также увлекаются живописью — это, видимо, передалось по наследству, хотя им не чужды и современные увлечения. Это я когда-то лежал на деревянном полку у побеленной русской печи, смотрел на нее и мечтал о том, как не придется ехать за тридевять земель в сельский клуб, чтобы увидеть кино, которое привез киномеханик Витак, а можно будет смотреть его дома, вот так, лежа на полку. Я оказался прав — мечта осуществилась.

Беспризорник

Так называл меня в шутку учитель физики Ефим Львович Злотников, потому как квартировал я в Несвиже один, в отрыве от семьи. Не знаю, то ли от жалости, то ли от доброты своей он часто приглашал меня в гости, где меня кормили вкусным обедом, а потом Ефим Львович устраивал нам с Соней (его дочерью), с которой я учился в одном классе, «ликбез». Помню, с какой увлеченностью он, маленький, толстенький, круглый, как мячик, бегая по классу, рассказывал о золотнике, «который мал, да дорог» и без которого паровоз с места не тронется.

Потом мой дядя, ныне покойный, который воевал в Великую Отечественную в партизанском отряде им. К. Заслонова под Оршей, рассказывал, что партизаны, чтобы задержать выход паровоза из депо, временно демонтировали тот самый золотник.

Кстати, о кино. Вспоминаю, как мы, дети, бегали в кинозал Несвижского замка, который в то время был санаторием сельхозминистерства, и нас, безбилетников, часто выпроваживал смотритель “замчышча”. Никогда не забуду, как смотрели фильм “ЧП”. Тогда смотритель оказался на редкость добрым, досмотрели до конца.

Спаситель

В то время часто устраивали соревнования по плаванию. Должен сказать: пловец был из меня в то время почти никакой, плавал по-собачьи. Однажды решили посетить санаторский пляж, переплыв озеро от лодочной станции до пляжа (дистанция около 200 метров). В середине дистанции я выбился из сил, начал тонуть. Помню, ухватился за борт проплывающей мимо лодки, но тут же получил удар веслом по руке. Не знаю, что подумал в тот момент лодочник, может, принял меня за шутника, разыгрывающего утопающего, но мне было не до шуток: начал прощаться с жизнью, уже воды изрядно нахлебался, но вдруг почувствовал, что кто-то или что-то выталкивает меня на поверхность, доталкивает до берега и ретируется.

В последствии оказалось, что это был какой-то человек в акваланге, пожелавший остаться неизвестным. Возможно, моим спасителем стал солдат, поскольку тогда на озере проходили учения по подводному ориентированию одного из воинских подразделений Несвижского гарнизона. Как бы там ни было, я на всю оставшуюся жизнь запомнил этот случай и до сих пор храню в душе огромнейшую благодарность тому человеку, который спас мне жизнь.

Александр РЯБЦЕВ,

г. Слуцк.