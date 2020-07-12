Павел Сапотько: наша обязанность сейчас — сплотиться и идти вперед!

— Я люблю Беларусь и всегда буду предан этой замечательной стране! Эта земля столько пережила и выстрадала, что все люди, которые здесь живут, должны с молоком матери впитывать чувство глубокого уважения к тем, кто выстоял Беларусь на протяжении столетий и кто сегодня в неимоверно сложных условиях делает все возможное для сохранения здесь мира и стабильности. Проблемы были и будут всегда, но решать их надо нам всем не средствами агрессии, а исключительно через диалог, стараясь аргументированно и внятно говорить и слышать друг друга! Все белорусы желают своей стране и своему народу только процветания и развития! Пора задушить свои амбиции и бессодержательную активность и начать сближаться, становясь более дипломатичными и корректными! Власть должна жить проблемами и надеждами людей, а народ, соблюдая закон и уважая власть, четко и внятно говорить, предлагать решения! Мы едины! И наша обязанность сейчас —сплотиться и идти вперед! Во имя нашей Беларуси!

sb.by