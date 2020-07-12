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Более 17 тысяч человек сдают централизованное тестирование по истории Беларуси
Источник материала: ОНТ
Этот выходной абитуриенты проведут за партами – сегодня централизованное тестирование по истории Беларуси. В 11:00 часов в аудиториях ждут более 17 тысяч человек – столько поступило заявок.
Абитуриентам напоминают, за мобильный телефон и любой другой гаджет грозит удаление без права пересдачи. А с восьми экзаменов так уже удалили 13 человек. Стали известны и результаты тестов по четырём предметам – белорусскому и русскому языкам, обществоведению и математике. Лучше всего в этот раз справились с экзаменом по родному языку – максимальные сто баллов у 78 человек.
Следующий и заключительный экзамен по географии – во вторник. Абитуриенты, которые явились на тестирование или не завершили его по уважительной причине, смогут пройти испытание в резервные дни – 19, 21 и 23 июля. Предварительно необходимо зарегистрироваться – это можно сделать во всех областных центрах.
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Этот выходной абитуриенты проведут за партами – сегодня централизованное тестирование по истории Беларуси. В 11:00 часов в аудиториях ждут более 17 тысяч человек –...
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