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Более 17 тысяч человек сдают централизованное тестирование по истории Беларуси

12.07.2020 08:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Этот выходной абитуриенты проведут за партами – сегодня централизованное тестирование по истории Беларуси. В 11:00 часов в аудиториях ждут более 17 тысяч человек – столько поступило заявок.

Абитуриентам напоминают, за мобильный телефон и любой другой гаджет грозит удаление без права пересдачи. А с восьми экзаменов так уже удалили 13 человек. Стали известны и результаты тестов по четырём предметам – белорусскому и русскому языкам, обществоведению и математике. Лучше всего в этот раз справились с экзаменом по родному языку – максимальные сто баллов у 78 человек.

Следующий и заключительный экзамен по географии – во вторник. Абитуриенты, которые явились на тестирование или не завершили его по уважительной причине, смогут пройти испытание в резервные дни – 19, 21 и 23 июля. Предварительно необходимо зарегистрироваться – это можно сделать во всех областных центрах.

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Этот выходной абитуриенты проведут за партами – сегодня централизованное тестирование по истории Беларуси. В 11:00 часов в аудиториях ждут более 17 тысяч человек –...
 
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