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Сезон тихой охоты: как не заблудиться в лесу?
Источник материала: ОНТ
В разгар сезона тихой охоты растёт число потерявшихся в лесах. Только за сутки пропали четыре человека.
Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у пожилых людей, теряются и дети. В Стобцовском районе до ночи искали 8-классника, который испугался грозы и заблудился. Тревожные вызовы также поступили из Дзержинского, Октябрьского и Барановичского районов. В поисковых операциях участвовали спасатели, милиция, лесная охрана и добровольцы. К счастью, все потерявшиеся найдены.
С начала сезона в сводках МЧС ежедневно появляются новые случаи. За последнее время только на территории Минской области – более 20 подобных сообщений о заблудившихся.
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В разгар сезона тихой охоты растёт число потерявшихся в лесах. Только за сутки пропали четыре человека. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у пожилых...
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