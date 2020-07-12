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Сезон тихой охоты: как не заблудиться в лесу?

12.07.2020 09:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В разгар сезона тихой охоты растёт число потерявшихся в лесах. Только за сутки пропали четыре человека. 

Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у пожилых людей, теряются и дети. В Стобцовском районе до ночи искали 8-классника, который испугался грозы и заблудился. Тревожные вызовы также поступили из Дзержинского, Октябрьского и Барановичского районов. В поисковых операциях участвовали спасатели, милиция, лесная охрана и добровольцы. К счастью, все потерявшиеся найдены.

С начала сезона в сводках МЧС ежедневно появляются новые случаи. За последнее время только на территории Минской области – более 20 подобных сообщений о заблудившихся.

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В разгар сезона тихой охоты растёт число потерявшихся в лесах. Только за сутки пропали четыре человека.  Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у пожилых...
 
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