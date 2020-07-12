Президент посетил республиканский праздник «Купалье» в Александрии

Источник материала: ОНТ

Искренняя дружба и желание встретиться всегда сильнее любых преград и расстояний. Об этом заявил Президент на празднике «Купалье», который накануне с размахом отметили на берегу Днепра.

«Александрия собирает друзей» уже в 11-й раз. В этом году народный фестиваль проходит под патронажем ЮНЕСКО. На трёх гектарах возвели настоящий город славянской культуры – сюда приехали более семисот народных мастеров и артистов со всей Беларуси. Для гостей и самобытные сувениры, и угощения, и развлечения на любой вкус. Участие в празднике по традиции принял Президент. Александр Лукашенко поприветствовал всех на гостеприимной александрийской земле.

Продолжился вечер гала-концертом «Моя Александрия». Тема Малой Родины подана в новом ракурсе – через судьбу настоящего белоруса. В основе музыкального представления – история о человеке, который сам выбрал свой жизненный путь и сам ковал свою судьбу. Творческие номера отражаются детство, юность, все этапы становления лирического героя. Вместе с известными белорусскими артистами в проекте приняли участие звёзды из России и Украины. А по завершении концерта гостей ждал красочный фейерверк. Так душевно в кругу многочисленных друзей Александрия продолжит праздновать Купалье и сегодня. А вечером зрители ОНТ смогут присоединиться к празднику в телеэфире.

Фото: БЕЛТА

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