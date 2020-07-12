Границы закрыты. Можно ли в Беларуси найти альтернативу ИКЕА? Мнение дизайнера интерьера

Источник материала: Tut.by

С марта границы с соседними странами закрыты, и те, кто делал ремонт или обновлял интерьер, ощутили большие неудобства. К примеру, у белорусов не было возможности съездить в ИКЕА, которую у нас многие так любят. Как повлиял карантин на предпочтения и пожелания людей? Те, кто хотел что-то из ИКЕА, решил подождать открытия границ либо стал изучать внутренний мебельный рынок? Можно ли у нас найти альтернативу ИКЕА? Ситуацию разъяснила Катерина Смольская, дизайнер интерьера.



Фото: https://www.instagram.com/katerina_smolskaya

— На самом деле в период карантина при большом желании привезти товары из российской ИКЕА было возможно. Интернет-магазин этого бренда с точками выдачи товара работал, и белорусы потихоньку там затаривались. Это могли быть, к примеру, дальнобойщики или те, кто ездил в Москву по работе и у кого в карантин был пропуск. Но чтобы кто-то в то время привез что-то габаритное — с таким я не сталкивалась. Сейчас же посредники вовсю ездят в Москву, сроки со дня заказа товара до его доставки у некоторых — всего четыре дня.

Не слышала, чтобы кто-то все эти месяцы ждал открытия границ, чтобы купить что-то в ИКЕА. Интереса ради я посмотрела новые коллекции этого бренда — они все такие достаточно концептуальные. Обычному потребителю, на мой взгляд, они не совсем понятны. И под них нужно очень тщательно выстраивать интерьер. Посмотреть, конечно, интересно, но для жизни эти товары странноватые.



Фото: ikea.com

«Стали появляться копии мебели ИКЕА»

Некоторые флагманские товары из ИКЕА у нас активно копируют. Так, всем кому не лень делают стеллаж "Каллакс". Даже если зайти на "Куфар" — там этих стеллажей тьма.

Он простой, но очень популярный. В нем есть очень удобные и симпатичные внутренние вставки из ротанга, тканевые и другие. И я сталкивалась с тем, что заказчики покупают эти вставки, а мебель уже делают под них, подгоняют под эти модули.

Фото: ikea.com

Еще в ИКЕА есть столик "Лакк". Он абсолютно простой — просто крышка и четыре ноги, — но он входит в топ самых продаваемых товаров за все годы. И его тоже копируют. Хотя смысл? Цена оригинала — копеечная.

Фото: ikea.com

Другой хит — икеевское кресло "Страндмон", которое часто можно увидеть в скандинавских интерьерах. Оно тоже повторяется.

Фотто: ikea.com

Ну а если говорить о производителях, которые делают реплики ИКЕА, можно назвать, например, российский магазин мебели «ОГОГО Обстановочка!». Они копируют какие-то моменты ИКЕА, и достаточно удачно. Товары этого российского бренда продаются и у нас.

«Наши фабрики делают чудесные варианты»

У нас есть фабрики, такие как «Диприз», «Тимбер», которые делают из массива вполне себе чудесные варианты. Особенно в последнее время меня радует «Тимбер».

Еще одна альтернатива — «Ами мебель». Дизайнеры ее не используют, но если для кого-то цена — это определяющий фактор, то почему бы и нет. Хотя там огромный вопрос с качеством продукции. Выборочно что-то можно взять, но в общей массе своей там все грустно и печально.

Что касается предметов интерьера: когда у нас открылись Zara Home, Home&you, Jysk, стало проще с дизайнерскими аксессуарами. Ведь в ИКЕА в основном ездили за мелочовкой, которая у них удобная и классная. Но ту же мелочовку продают в минских магазинах, причем наценки у них вполне разумные.

Но самое прекрасное — это то, что у нас есть мастера, которые делают авторские предметы мебели. Это немножко не концепция ИКЕА, но они настолько душевные! Это и светильники ручной работы, и керамические панно, и ковры. Представляете, люди ковры вяжут! Когда это впервые увидела, я была потрясена! Это просто изумительная вещь! Все эти вещи смотрятся очень гармонично.

По цене… Ценителю это будет доступно. Например, керамическое панно в среднем стоит 80−150 рублей. На картины ручной работы цены тоже будут совершенно другими, нежели на изображения, распечатанные в полиграфии. Однозначно дороже, чем в ИКЕА, будет стоить мебель. Потому что ИКЕА — это массовое производство, у них минимизированы затраты на производство, поэтому цена соответствующая. Иногда смотришь на некоторые продукты ИКЕА и думаешь: «Боже мой, с такой ценой, из чего оно сделано?». А некоторые позиции, напротив, неоправданно дорогие.

Поэтому естественно, что авторские работы в единственном экземпляре, куда вложены время, силы конкретного человека, его эмоции и душа, — это совсем другая стоимость. И это нормально. Я очень рада, что наше общество приходит к тому, что в таких вещах потребитель видит ценность, это чудесно.

Подводя итоги, скажу, что во время карантина люди стали искать мебель и аксессуары на внутреннем рынке. Дизайнеры — точно.