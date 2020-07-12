Службе государственной важности 30 лет

Источник материала: Вороновская газета





Андрей Актунович, Ирина Ковальчис и Оксана Линго.

Во второе воскресенье июля профессиональный праздник отмечают работники налоговых органов Беларуси. Нынешний год для них особый — служба празднует тридцатилетие. Накануне профессионального праздника журналисты «ВГ» побеседовали с начальником управления по работе с плательщиками по Вороновскому району Андреем Актуновичем.

— Основная функция деятельности нашего управления — своевременное и полное обеспечение поступления платежей в бюджет на добровольной основе. «Карательные» методы работы с неплательщиками уходят в прошлое. На первом плане методологическая работа, разъяснение новых норм законодательства, систематическое напоминание плательщикам о том, что необходимо вовремя и в полном объеме совершить налоговые платежи. Правда, иногда все-таки приходится принимать меры принудительного взыскания. Однако таких случаев немного — не более 5% от всей суммы поступивших в бюджет налогов. По итогам шести месяцев текущего года субъекты хозяйствования района не допустили задолженности благодаря эффективным способам работы наших сотрудников.

— Налоговые отчисления влияют на пополнение бюджета. Как сработали в первом полугодии?

— В бюджет Вороновского района от наших налогоплательщиков поступило 9,7 млн рублей. Полугодовой план выполнен на 100,74%. Основная масса поступлений — от государственного сектора экономики. Самые крупные плательщики — ОАО «Вороновская сельхозтехника», Вороновский филиал облпотребобщества, РУП ЖКХ, сельхозорганизации района. 10,3% платежей — от негосударственного сектора экономики: торговых и транспортных предприятий, индивидуальных предпринимателей, 4,7% — от физических лиц. Работу с последними на должном уровне ведут референт Оксана Линго и главный государственный налоговый инспектор Виктор Банцевич. В 2019 году свои доходы задекларировали 40 физлиц, которые приобретали дорогостоящее имущество либо несли расходы в крупных размерах. От них поступило более 6 тысяч рублей подоходного налога. Самый крупный из них — 1575 рублей.

— Андрей Иванович, какие направления работы налоговой инспекции Вы считаете наиболее важными?

— Главное — совершенствование уровня взаимодействия с налогопла-тельщиками. Сейчас минимизирован непосредственный контакт между ними и налоговыми органами за счет внедрения системы электронного декларирования. Это, считаю, экономит время как юридических, так и физических лиц. Чтобы дистанционное «общение» происходило без сбоев, нужно постоянное сопровождение и программное обеспечение всех наших систем. Этим занимается наш референт Светлана Лебедева.

Возможностью электронного декларирования пользуются практически все юрлица, более 80% индивидуальных предпринимателей Вороновщины. Напомню, к данной системе могут подключаться и физические лица. Для этого нужно на сайте Министерства по налогам и сборам зарегистрировать личный кабинет, где можно узнать о состоянии своих расчетов с бюджетом, записаться на прием к руководителю налогового органа, производить различные административные процедуры и т.д.







Виктор Банцевич и Светлана Лебедева.

— Результат работы вашего управления зависит от грамотного подхода к делу каждого сотрудника…

— Несомненно. Их высокий профессионализм позволяет успешно справляться с поставленными задачами. Самые опытные работники — заместитель начальника управления Ирина Ковальчис и Виктор Банцевич. Много лет они отдали налоговой службе. За высокие показатели в работе и добросовестный труд Ирине Чеславовне объявлена Благодарность руководителя.

Наш немногочисленный сплоченный коллектив старается проявлять себя не только в труде, но и участвует в общественной жизни района. Дружно выходим на субботники, присоединяемся к благотворительным акциям.

Уважаемые коллеги, в канун праздника желаю вам новых профессиональных успехов, семейного благополучия, а ветеранам налоговой службы и работникам, которые ушли в отставку, — крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.