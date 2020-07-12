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Топ-5 летних вещей, которые нужно немедленно выбросить. Мнение стилиста
Источник материала: Tut.by
Погода этим летом также непостоянна, как тренды. Мы за свободу самостоятельно выбирать, что и когда носить, но если вы хотите чувствовать, что не отстали от моды, интересуетесь мнением профессионалов, держите
Летние сапоги
«Сапоги» из кружева или из кожи с перфорацией. Кажется, они входят в подборки «так не надо» уже не первый город, но все равно мелькают в городе. Почему — непонятно. Во-первых, это неудобно и непрактично, во-вторых, такое уже давно не в моде и выглядит безвкусно.
Джеггинсы
Когда они только появились, то казалось, это что-то гениальное. Удобные как леггинсы, а выглядят как джинсы. Но, несмотря на все уловки дизайнеров, это не так. Они все еще выглядят как леггинсы, поэтому отложите их подальше.
Толстовки с «меховой» подкладкой
Идеальный верхней одеждой для прохладного лета будет легкий тренчкот, но никак не толстовка с мехом. Зато в этом верном друге не жалко мыть полы и «деградировать» на диване под сериальчик.
«Цветы на резиночке» на голове
Это не выглядит естественно. Это не выглядит романтично. Такие цветы не сочетаются ни с чем. А если вам нужно сделать акцент в образе, то лучше рассмотреть трендовые аксессуары для волос — например, в моде бархатные ленты и платки в качестве «резинки» для волос.
Легкое платье «с хвостом»
Ассиметрия будет актуальна всегда, но конкретно этот фасон устарел безнадежно. Время попрощаться с этим женственным трендом.
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Погода этим летом также непостоянна, как тренды. Мы за свободу самостоятельно выбирать, что и когда носить, но если вы хотите чувствовать, что не отстали от моды,...
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