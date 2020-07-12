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Топ-5 летних вещей, которые нужно немедленно выбросить. Мнение стилиста

12.07.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Погода этим летом также непостоянна, как тренды. Мы за свободу самостоятельно выбирать, что и когда носить, но если вы хотите чувствовать, что не отстали от моды, интересуетесь мнением профессионалов, держите 5 антирекомендаций от стилиста Екатерины Кулеш. Ну, а отправлять эти вещи в дачную ссылку или нет — решать вам.

Летние сапоги




«Сапоги» из кружева или из кожи с перфорацией. Кажется, они входят в подборки «так не надо» уже не первый город, но все равно мелькают в городе. Почему — непонятно. Во-первых, это неудобно и непрактично, во-вторых, такое уже давно не в моде и выглядит безвкусно.

Джеггинсы




Когда они только появились, то казалось, это что-то гениальное. Удобные как леггинсы, а выглядят как джинсы. Но, несмотря на все уловки дизайнеров, это не так. Они все еще выглядят как леггинсы, поэтому отложите их подальше.

Толстовки с «меховой» подкладкой




Идеальный верхней одеждой для прохладного лета будет легкий тренчкот, но никак не толстовка с мехом. Зато в этом верном друге не жалко мыть полы и «деградировать» на диване под сериальчик.

«Цветы на резиночке» на голове




Это не выглядит естественно. Это не выглядит романтично. Такие цветы не сочетаются ни с чем. А если вам нужно сделать акцент в образе, то лучше рассмотреть трендовые аксессуары для волос — например, в моде бархатные ленты и платки в качестве «резинки» для волос.

Легкое платье «с хвостом»




Ассиметрия будет актуальна всегда, но конкретно этот фасон устарел безнадежно. Время попрощаться с этим женственным трендом.

Список антитрендов можно продолжать и продолжать. Что бы вы в него добавили?

 
 
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Погода этим летом также непостоянна, как тренды. Мы за свободу самостоятельно выбирать, что и когда носить, но если вы хотите чувствовать, что не отстали от моды,...
 
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