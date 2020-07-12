Кыргызстан и Иран стали наращивать инвестиции в Беларусь

Источник материала: Ежедневник

Кыргызстан и Иран стали лидерами по динамике поступлений иностранных инвестиций в Беларусь в прошлом году.

Германия и Китай, наоборот, первые среди тех, кто существенно сократил вложения средств в белорусскую экономику, пишет TUT.BY .

Согласно данным из сборника «Беларусь в цифрах. Статистический справочник 2020», по итогам 2019 года из Кыргызстана в белорусскую экономику поступило 10,9 млн долларов. Это в 27,25 раза больше, чем объем инвестиций из этой страны годом ранее (0,4 млн долларов). И с этим показателем Кыргызстан стал лидером среди остальных стран-инвесторов по темпам прироста инвестирования.

Поступления из Ирана составили 45,1 млн долларов, что в 7,27 раза больше, чем было в 2018 году (6,2 млн долларов).

Положительную динамику продемонстрировали инвесторы из Австрии и ОАЭ. Австрия вошла в пятерку главных источников иностранных инвестиций в Беларусь, за год увеличив их объем в 1,48 раза — с 296,7 млн долларов до 437,8 млн долларов.

Из ОАЭ в Беларусь в прошлом году пришло 118,3 млн долларов, тогда как в 2018 году эта сумма составляла 78,5 млн долларов.

Нужно отметить и выросшую роль международных организаций как источника иностранных инвестиций в Беларусь. Если в 2017 году они выделили Беларуси 1,4 млн долларов, в 2018 году — 64,9 млн долларов, то в прошлом году их вклад составил 206,3 млн долларов.

Поступления из Германии и Китая, которые традиционно входят в топ-10 главных источников ресурсов для Беларуси, в прошлом году уменьшились, соответственно, в 2,6 и 2,1 раза. Обе страны переместились вниз первой десятки важнейших инвесторов.

Почти в 1,55 раза уменьшился приток средств из второй по значению страны-инвестора - Великобритании. Также меньше инвестиций поступило с Кипра.

