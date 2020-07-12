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Каждое второе воскресенье июля работники налоговых органов Беларуси отмечают свой профессиональный праздник

12.07.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Каждое второе воскресенье июля работники налоговых органов Беларуси отмечают свой профессиональный праздник

Для сотрудников этой структуры в нашем районе в 2020 году он особенный, поскольку подразделению налоговой службы в Дубровенском районе исполняется 30 лет со дня образования.

1990 год

—Инспекция по Дубровенскому району была самостоятельным подразделением системы Мини­стерства финансов БССР. Она не входила в состав финансового отдела Дубровенского райисполкома, а подчинялась непосредственно Государственной налоговой инспекции по Витебской области, — рассказала ведущий архивист отдела использования документов Госархива в г. Орша Юлия Грядовка.

Инспекция осуществляла контроль соблюдения законодательства о налогах и других платежах в бюджет, обеспечивала своевременный и полный учет плательщиков налогов и контроля предоста­вления отчетов, балансов, расчетов, деклараций и других документов, осуществляла оперативный учет сумм финансовых санкций и административных штрафов, контролировала соблюдение гражданами законодательства об индивидуальной трудовой деятельности.

—Согласно приказу от 23 июля 1990 года были сформированы отдел налогообложения государ­ственных предприятий, объединений, кооперативных и общественных организаций и отдел налогообложения граждан, — опираясь на архивные документы, рассказала Юлия Ивановна. — Штат состоял из восьми человек, возглавлял инспекцию Иван Федорович Анисимов.

 

Отдел в цифрах

В 1990 году на налоговом учете состояло 114 налогоплательщиков. Было проведено 39 документальных проверок. В 29 случаях выявили нарушения. Сумма задолженности в бюджет составила 13142 рубля.

С того времени в инспекции Министерства по налогам и сборам (ИМНС) не раз происходили изменения в структурных подразделениях и штатном расписании. Одно из последних относится к 2017 году — ИМНС по Дубровенскому району была реорганизована путем присоединения к ИМНС по Оршанскому району.

 

2020 год

Сегодня в отделе по работе с плательщиками по Дубровенскому району четыре сотрудника. Начальник отдела Нина Титенкова, главный налоговый инспектор Наталья Дудчик и два референта Елена Резкая и Алеся Барковская. После реорганизации отдел выполняет функцию учета, непосредственно работая с плательщиками и обеспечивая контроль предоставления отчетов, балансов, деклараций и т.д. А также составляет административные протоколы.

—Конечно, раньше мы были более самостоятельным подразделением, — рассказывает одна из старейших сотрудниц Наталья Дудчик. — Сотрудники регулярно проводили проверки, выезжали в рейды. В профессиональном плане работа была сложнее, но, в то же время, интереснее, — добавляет она.

Наталья Дудчик пришла в Инспекцию в 1992 году, сразу после окончания Финансово-экономического техникума в Минске.

—Я начинала работать налоговым инспектором, потом доросла до главного инспектора, была заместителем начальника отдела, — рассказала Наталья Валерьевна.

Уже во время работы она получила высшее образование в Санкт-Петербургском государственном университете сервиса и экономики. Приобретенные знания Наталья Валерьевна умело применяет в профессиональной деятельности.

—Все зависит от того, на каком участке работаешь. Для осуществления проверок нужно хорошо знать не только бухгалтерский учет, но и законодательство: налоговый кодекс, гражданский, земельный, — объясняла Наталья Дудчик. — Конечно, все приходит с опытом, но начинать, когда есть база, легче. А уже опытным специалистам необходимо продолжать учиться и самообразовываться, — опираясь на собственный опыт, рассуждает Наталья Валерьевна.

Эту точку зрения также разделяет Елена Резкая. Выпускница Оршанского филиала Белорусского коммерческого университета Елена Владимировна начинала трудовую деятельность в банковской сфере. Должность она занимала временно, поэтому, узнав, что в налоговую инспекцию требуется сотрудник, решила не упускать своего шанса.

—Я приступила к своим обязанностям в девяносто девятом году. Несмотря на то, что опыт работы у меня уже был, я считаю коллектив налоговой инспекции своим первым трудовым коллективом. Именно здесь я получила профессиональный и жизненный опыт, — рассказала Елена Резкая.

Изначально Елена Владимировна занималась учетом и приемом деклараций юридических лиц. Помимо этого она осуществляла плановые проверки и активно выезжала в рейды с сотрудниками МВД и ГАИ.

—Это обычная практика для налогового инспектора, но в 2011-2013 годах подобные рейды по конфискации или незаконному ввозу товара происходили особенно часто, — вспоминала Елена Резкая. — Не будет преувеличением, если скажу, что мы работали без выходных. Двадцать четыре часа были на телефоне. Не говоря уже о том, что подобные полевые операции психологически тяжелые: пока составишь протокол, многое можно было услышать о себе и своих коллегах, — призналась Елена Владимировна.

Сегодня сотрудники отдела по работе с плательщиками Дубровенского района с подобными трудностями не сталкиваются. Они отмечают, что работа стала более размеренной.

 

Отдел в цифрах

Сегодня на налоговом учете в районе состоит 213 организаций, 176 индивидуальных предпринимателя и 8208 физических лиц. За 2019 год доход в местный бюджет составил 14342,73 рубля и 1775,36 — в республиканский.

—За прошедшие тридцать лет наш отдел претерпел значительные изменения, однако принципы работы никогда не менялись. Мы продолжаем принимать меры по увеличению собираемости налогов и других платежей в бюджет, обеспечиваем соблюдение законодательства о налогах и предпринимательстве, активно работаем с населением и организациями района, — подчеркнула Нина Титенкова.

В канун профессионального праздника Нина Николаевна выразила признательность всем сотрудникам отдела и ветеранам налоговой службы: Марии Кучеровой, Надежде Павловой, Тамаре Пучковой, Валентине Скопцовой, Светлане Зайцевой.

С особой благодарностью коллектив отдела говорил об Ирине Тодаренко, руководившей инспекцией с 1998 года. За самоотверженную работу Ирине Ивановне было присвоено почетное звание «Отличник налоговой службы» и вручен нагрудный знак Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь «Отличник налоговой службы», а по итогам 2014 года ей присвоили звание «Человек года Витебщины».

—Примите искреннюю благодарность за весомый вклад в наше общее дело. Счастья вам и вашим близким, здоровья и настойчивости в профессиональной деятельности. И пусть на жизненном пути вам всегда сопутствует удача, — поздравила коллег и бывших сотрудников ИМНС по Дубровен­скому району Нина Титенкова.

Яна ГУРСКАЯ.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Для сотрудников этой структуры в нашем районе в 2020 году он особенный, поскольку подразделению налоговой службы в Дубровенском районе исполняется 30 лет
 
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