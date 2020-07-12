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Кэмерон Диас занялась виноделием

12.07.2020 12:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кэмерон Диас занялась виноделием

Американская актриса Кэмерон Диас занялась виноделием. О запуске собственного бренда вина Avaline сообщается в Instagram-аккаунте компании.

Работу по выпуску вина под собственным брендом актриса начала весной 2018 года. Бизнес-партнером Диас стала ее подруга Кэтрин Пауэр. 

Женщины сделали упор на натуральный продукт без добавок. Сообщается, что в продукте содержится только органический виноград – ни красителей, ни концентрата, ни подсластителей. Оно также подходит для веганов.

В ассортименте Avaline – сухое белое вино и розе с нотами дыни и цитрусовых. 

Фото: instagram.com/avaline/ 

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Американская актриса Кэмерон Диас занялась виноделием. О запуске собственного бренда вина Avaline сообщается в Instagram-аккаунте компании. Работу по выпуску вина под...
 
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