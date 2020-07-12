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Пример, как не надо делать... Водитель разворачивался и кое о чём не подумал

12.07.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома: дорожная авария произошла в 10 июля 2020 года в г. Пинске. 57-летний пинчанин, управляя автомобилем «Опель» двигался по улице Первомайской.

Пример, как не надо делать... Водитель разворачивался и кое о чём не подумал

На перекрёстке с улицей Парковая, при осуществлении манёвра разворота, не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с автомобилем «Рено», под управлением 21-летнего горожанина. Автомобили получили механические повреждения. Водитель «Рено» доставлен в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья. ГАИ призывает к внимательному и осторожному участию в дорожном движении. Любой манёвр на дороге должен быть обдуманным.

Видео: Интернет-провайдер PINPRO

Уважаемые водители, при движении в потоке будьте предельны внимательны и осторожны, соблюдайте Правила дорожного движения, выбирайте безопасную дистанцию и скорость, заранее прогнозируйте дорожную обстановку.

Пример, как не надо делать... Водитель разворачивался и кое о чём не подумал

Пример, как не надо делать... Водитель разворачивался и кое о чём не подумал

Пример, как не надо делать... Водитель разворачивался и кое о чём не подумал Пример, как не надо делать... Водитель разворачивался и кое о чём не подумал Пример, как не надо делать... Водитель разворачивался и кое о чём не подумал Пример, как не надо делать... Водитель разворачивался и кое о чём не подумал Пример, как не надо делать... Водитель разворачивался и кое о чём не подумал
Пример, как не надо делать... Водитель разворачивался и кое о чём не подумал Пример, как не надо делать... Водитель разворачивался и кое о чём не подумал Пример, как не надо делать... Водитель разворачивался и кое о чём не подумал Пример, как не надо делать... Водитель разворачивался и кое о чём не подумал

Пример, как не надо делать... Водитель разворачивался и кое о чём не подумал

 
 
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  Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома: дорожная авария произошла в 10 июля 2020 года в г. Пинске. 57-летний пинчанин, управляя автомобилем «Опель» двигался...
 
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