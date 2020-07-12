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«Что бы ни вручили, обязательно отберут»: власти отменили экранизацию хитов Мартиновича и Горвата

12.07.2020 13:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мы уже рассказывали, что в Беларуси задумали превратить в кино хитовые книги «Сфагнум» Виктора Мартиновича и «Радзіва Прудок» Андруся Горвата. Идеей загорелось Министерство культуры. Оно устроило тендер госзакупок, по итогам которого заказало у студии «Первая Киновидеокомпания» съемку фильма по произведению Горвата, а у студии «Демарш-фильм» – по роману Мартиновича. Но произошел конфликт, и Минкульт остановил подготовительные работы над экранизацией. Кино мы, судя по всему, не увидим.

Что же случилось

Дело в том, что результаты тендера жестко раскритиковал сценарист и продюсер Андрей Курейчик. По его мнению, сметы на производство фильмов оказались завышенными. Так, творческое объединение Bez Buslou Arts (Курейчик – один из его основателей) попросило у государства 165 тысяч долларов. Сценарист считает, это самая честная цена. При этом победители тендера получили 466 и 263 тысячи долларов, передает TUT.by.

«Свыше 200 тысяч долларов начинаются тотальные приписки и «надувание» бюджета. Деньги выводят по-разному: через раздутые гонорары, технику по голливудским ценам, ипэшников, через завышенные выплаты по десяткам статей, через переоцененные декорации и реквизит», – написал в своей колонке Курейчик. Он подал жалобу в МАРТ через электронный кабинет сайта госзакупок.

Подпись под жалобой на тендер «по производству фильма в игровой форме – дебютной работе режиссера-постановщика» (в нем победило «Радзіва Прудок») оставил композитор Дмитрий Фрига, управляющий Bez Buslou Arts. В результате тендер отменили, причина – из-за «утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг)».

Жалобу на тендер по производству фильма в игровой форме (в нем победил «Сфагнум») подписал директор Телевизионного продюсерского центра Владимир Беляев. Тендер отменили с той же формулировкой – «утрата необходимости приобретения товаров (работ, услуг)».

О книгах Мартиновича и Горвата

Роман Мартиновича «Сфагнум» увидел свет в 2013 году. Критики назвали его «гангстерской комедией». В месяц выхода роман стал лидером продаж в беларуской сети магазинов «Белкніга».

Книгу «Радзіва Прудок» Горват написал, уволившись в 2015-м из Купаловского театра (там он был дворником) и переехав в деревню Прудок. О жизни в Прудке Андрусь публиковал посты в фейсбуке – из них остепенно сложилась книга. Она вышла в 2016 году, а в 2017-м побила рекорды по скорости продаж: за один день презентации допечатанного тиража разошлось 700 экземпляров. Общий тираж составил около трех тысяч. В 2018 году по книге поставили спектакль в Купаловском.

Обложка: Alina Krushynskaya; «Свобода».

 
 
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Мы уже рассказывали, что в Беларуси задумали превратить в кино хитовые книги «Сфагнум» Виктора Мартиновича и «Радзіва Прудок» Андруся Горвата. Идеей загорелось...
 
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