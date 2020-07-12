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В Жабинковском районе в хозпостройке взорвался газовый баллон: пострадали два человека

12.07.2020 13:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Жабинковском районе в хозпостройке взорвался газовый баллон: пострадали два человека

В субботу во дворе одного из частных домов Жабинковского района произошло возгорание хозяйственной постройки, которое привело к взрыву.  Об этом сообщили в Следственном комитете.

В результате проведения следственных действий установлено, что от кормозапарника произошло возгорание хозпостройки, после чего внутри взорвался газовый баллон. Взрыв уничтожил две постройки, еще две оказались повреждены.

Сообщается о двух пострадавших - 60-летней женщине и 55-летнем мужчине.  С телесными повреждениями их госпитализировали, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Проводится проверка. Следователи опросили очевидцев произошедшего и назначили судебно-медицинские экспертизы.



Фото: СК

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В субботу во дворе одного из частных домов Жабинковского района произошло возгорание хозяйственной постройки, которое привело к взрыву.  Об этом сообщили в...
 
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