С Днем фотографа 2020 – поздравления и самые интересные первые фото в истории человечества

Источник материала: Новости Волковыска

✅ На День фотографа в 2020-м поздравления дарят 12 июля – в день памяти святой Вероники.

❎ Самые лучшие поздравления с Днем фотографа – своими словами в прозе, прикольные стихи и короткие смс, смешные картинки и живые открытки!

По преданию, именно Вероника передала Христу кусок ткани во время его шествия на Голгофу – чтобы Спаситель мог утереть пот с лица. На плате ткани запечатлелся лик Христа (icona vera – подлинный образ). Сейчас плат Вероники хранится в соборе Святого Петра в Риме.

А спустя 2000 лет – после изобретения фотографии – папа Римский назначил День святой Вероники как День фотографа.





К слову, первая фотография появилась в 1826 году. Это гравюра французского изобретателя Жозефа Нисефора Ньепса. На первой фотографии запечатлен вид из окна его мастерской. Она так и называется "Вид из окна в Ле Гра".





К слову, люди на первых фотографиях не запечатлены: тогдашние камеры не ловили движения, а те же прохожие на улицах не стояли на одном месте достаточно долго, чтобы потом проявиться на снимке.

Поэтому первая фотография человека появилась в 1838 году: Луи Дагер сумел увековечить прохожего, которому чистят ботинки (он как раз постоял на месте достаточно долго).





Первое селфи появилось годом позднее, в 1839 году. Его сделал американский фотограф Роберт Корнелиус. На это у него ушло более минуты стояния на одном месте.





Первая цветная фотография приписывается физику Джеймсу Клерку Максвеллу и датируется 1861 годом. А первой пейзажной цветной фотографии пришлось ждать еще почти двадцать лет – до 1877 года: на ней изображен пейзаж юга Франции (собственно, так снимок и называется).





Самая первая фотография в Инстаграме была загружена в 2010 году со-основатель Instagram Кевином Систромом еще до официального запуска соцсети. Общественность смогла лицезреть ее лишь спустя три месяца после закачки на сайт.

Самая первая фотография кота – ею считается фото Гарри Пойнтера, сделанное ориентировочно в период с 1880 по 1890 годы.





Поздравление с Днем фотографа своими словами, в стихах и смс – прикольные пожелания фотографу

Cобрали самые лучшие поздравления с Днем фотографа – своими словами в прозе, прикольные стихи и короткие смс, смешные картинки и живые открытки.





С Днем фотографа тебя мы поздравляем,

Стать великим тоже пожелаем.

Чтобы был ты нарасхват у всех изданий,

И не наступил предел твоих мечтаний.

***

Поздравляю с Днем фотографа! Ты смотришь на мир через объектив, и сохраняешь лучшие его мгновения на пленке… Я хочу пожелать тебе делать тысячи удачных снимков, и среди них – непременно несколько шедевров! И конечно, пусть в твоей жизни будет много счастья и любви!

***

Фотовспышки, силуэты

Ностальгией, все, согреты,

Ведь в них вложена душа...

Ах, как "фотка" хороша!

Вы, фотограф с позитивом —

Снимки в свете, все, в красивом,

"Тень" и "свет" соблюдены,

Все пропорции даны

В нужном, правильном уклоне,

С выразительностью в фоне,

В лицах, зелени и прочем...

Вы, художник, между прочим.

С Вашим праздником, фотограф!

Подарите мне автограф

С Вашей "сказочной" работой,

Снятой с чувством и заботой!

***

4 смс - 221 символ:

Поздравляю с Днем фотографа. Искренне желаю потрясающих идей и удачных кадров, невероятных историй и ярких сюжетов, великолепных результатов и широких просторов фантазии, удовольствия от работы и большого счастья в жизни.

***

Ты с фотоаппаратом не разлей вода,

Отличное фото создашь ты всегда.

С днем фотографа тебя поздравляю,

Тебе я фоток отличных желаю!

Успевай фотографировать ты все,

Не пропускай ты ничего,

Ракурс нужный выбери,

Улыбнись, запечатли!

***





***

День фотографа, не скроем,

Близок каждому из нас.

С этим праздником сегодня

Мы спешим поздравить вас!

Мыслей творческих желаем,

Вдохновения души,

Пусть сюжеты удивляют,

Снимки будут хороши!

***

Наше лето богато на праздники. Но один из них мы отмечаем особо торжественно. Это день фотографа. Хотим пожелать нашим любимым ценителям искусства, чтобы они никогда не уставали делать для нас замечательные снимки. Пусть их фотоаппарат всегда служит им верой и правдой, а работа приносит одно удовольствие.

***

Запечатлишь красиво чью-то ты слезинку,

Улыбку радости, надежду или грусть,

Сфотографируешь осеннюю дождинку,

Отснимешь радугу, рассвет и солнца луч.

Тебя спешу я с днем фотографа поздравить

И пожелать прекрасных творческих побед.

Ты по призванию художник. Что добавить?

Пусть будет жизнь как красочный сюжет!

***





***

Поздравляю с Днем фотографа! Будь настоящим профессионалом, ищи лучшие ракурсы и не приукрашивая истину, показывай ее с лучшей стороны! Пусть в твоей жизни будет побольше счастливых мгновений, которые не грех увековечить на многих фотоснимках!

***

Вот день фотографа пришел.

Мы вас, ребята, поздравляем.

Тем, кто удачу уж нашел —

Мы счастья личного желаем.

Мы поздравляем вас, и пусть

Вам тоже повезет в работе.

И мы желаем — выгнать грусть.

Ведь радость есть и в непогоде!

***

Наши дорогие, уважаемые фотографы! В этот день мы хотим поздравить вас с профессиональным праздником. Желаем вам теплых улыбок в объективе и счастливых рабочих будней. Пусть ваш фотоаппарат никогда не подведет вас, а ваши протеже будут говорить вам теплые слова благодарности за вашу работу.

***

3 смс - 200 символов:

Мастер кадра, пусть сегодня

Будет чистым объектив,

Пусть удачны будут снимки,

Не качается штатив,

Пусть твоя не меркнет вспышка,

Освещая все вокруг,

А простая фото-птичка

Птицей счастья станет вдруг!

***





***

Этот праздник посвящен людям, которые избрали фотографию в качестве своей профессии. Мы от души поздравляем людей, которые считают своим долгом подарить нам несколько мгновений настоящего счастья. Пусть же на их лицах всегда будут сиять счастливые улыбки, а их клиенты будут всегда благодарны им.

***

Чудесные фото, прекрасные снимки

Хороший фотограф всегда создает,

И каждый себя на красивой картинке

При этом легко всякий раз узнает,

Уменье такое не сразу дается,

Здесь опыт ведь нужен и творческий труд,

Но только тебе все легко удается,

Так пусть работы все новые ждут!

***

Профессия фотографа – одна из самых замечательных профессий в нашем бренном мире. И сегодня мы от всего сердца хотим поздравить людей, которые работают на этом поприще. Пусть вам всегда везет и на работе, и в обычной повседневной жизни. Пусть будет больше радостных моментов, и счастье всегда открывает для вас свои двери.

***

В каждом кадре вдохновенье,

Мастера рука.

Принимай фотографа!

Ожидают тебя же поздравленья

В День

съемки,

Выставки, портфолио,

Пусть, как лента кинопленки,

Жизнь проходит здорово!

Открытки с Днем фотографа и картинки



























