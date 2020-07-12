Адвокат Ефремова отреагировал на обвинения в пиаре

Источник материала: ОНТ

Адвокат народного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев отреагировал на критику в свой адрес.

Он отметил, что не считает нужным «светиться и устраивать себе пиар» в деле с ДТП Михаила Ефремова, отметив, что пиар в этом случае сами и бесплатно ему сделали журналисты и общество. «У меня достаточно дел и клиентов», - отметил Пашаев.⁣⁣⠀

«Я выполняю свою работу всегда качественно и честно. Данное дело — не исключение», — написал адвокат на своей странице в Instagram .

Недавно адвокат подвергся критике со стороны политиков, поклонников Ефремова и даже семьи погибшего Захарова, которые уверены, что Эльман Пашаев «пиарится» за счет скандального ДТП.

Смертельная авария с участием артиста Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня, в районе Смоленской площади Москвы. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с грузовиком. Водитель грузовика - курьер Сергей Захаров – с тяжелыми травмами был госпитализирован, позже он умер в больнице.

По сообщениям очевидцев и российских следователей, во время ДТП артист был пьян. Спустя четыре дня после ДТП Ефремов принес свои извинения семье погибшего, которые они не приняли. Эльман Пашаев объяснил, что уговорил артиста не признавать свою вину.





Фото: Instagram Эльмана Пашаева

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