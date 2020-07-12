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Илон Маск пригласил потомков Королева посетить SpaceX
Источник материала: ОНТ
Основатель космической компании SpaceX Илон Маск сообщил в Twitter, что пообщался с семьей академика и ракетостроителя Сергея Королева. А внук Андрей
Изначально семья академика написала бизнесмену. Они поздравили его с успешным запуском на орбиту Земли корабля SpaceX Crew Dragon. Через какое-то время с ними связался сам Маск. Они проговорили минут 20.
По словам Андрея, Илон Маск с огромным уважением относится к памяти Сергея Королева, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени.
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Основатель космической компании SpaceX Илон Маск сообщил в Twitter, что пообщался с семьей академика и ракетостроителя Сергея Королева. А внук...
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