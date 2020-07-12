ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Выживший». «Королевский» Volvo S90, на котором ездили белорусские чиновники

12.07.2020 14:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В конце 1990-х годов на таких Volvo любили ездить белорусские высшие чины. Владелец этого эксклюзива сожалеет, что отследить историю Volvo S90 не удалось: за свои 23 года машина прошла не через одни руки. Предположительно, ее покупали для кого-то из тогдашних министров. Но в чем же ее уникальность? Это весьма редкая версия с приставкой Royal. Настоящий «королевский» Volvo.

Volvo S90 Royal выпускался всего два года — с 1997-го по 1998-й. За это время было произведено чуть больше 26 тысяч обычных машин. А вот точное количество эксклюзивных Royal неизвестно. Автомобили изготавливались исключительно под заказ. Первых два выпущенных экземпляра выбрали Ее Величество королева Датская Маргарет и Королевский суд Дании.

В 1998 году эта машина стоила как несколько квартир

Федор работает автомехаником. Полтора года назад принялся активно искать автомобиль. Но не просто массовый, а что-нибудь эксклюзивное. И в то же время доступное.


— У мужчины должно быть хобби, а на диване перед телевизором лежать — не мое. Поэтому я искал что-то редкое, к чему смогу приложить руки. Про эту машину мне рассказал приятель, он ее заприметил в объявлениях. Я приехал, посмотрел. Машина жутко ревела на оборотах, не ехала. Коробка передач «пиналась», подвеска была «убита». Плюс были вопросы к внешнему виду — поцарапанное крыло, очаги ржавчины на кузовных панелях. Переднее левое и заднее правое крылья шпатлевались-красились. Но благо в цвет попали.

Федор сходу заявил продавцам, что состояние двигателя и подвески его не волнуют — с их ремонтом он сможет справиться самостоятельно. А вот «убитая» автоматическая коробка передач — повод поторговаться.

— Вот ваша цена, отнимаем 1200 долларов на ремонт «автомата» — и я забираю машину. Продавцы не согласились. Ну и ладно, думаю. Поехал смотреть другие варианты. Это были обычные седаны S90. Какой-то «перекуп» показал машину с толстенным слоем краски и кучей ошибок по электронике за какие-то невменяемые деньги. Вторая машина оказалась такой же, с убитой коробкой. Я уже погрустнел и решил искать что-то еще. Дня через четыре звонят те самые первые продавцы. Готовы. Я предложил заехать на подъемник. Если по днищу и силовым элементам все в порядке — куплю. Подняли — ничего криминального нет. Очаги ржавчины оказались в задней части и на площадке под домкрат. В итоге купил я ее за 2250 долларов. Машина 1997 года выпуска с пробегом на одометре 340 тысяч км.


Технически — это Volvo 960. Но в ходе рестайлинга 1997 года автомобиль переименовали в S90. А вот версия Royal производилась с обоими индексами — и 960, и S90. Автомобиль собирали на отдельной линии полностью вручную и только под заказ. Volvo S90 Royal на 15 см длиннее стандартного автомобиля. Все сантиметры пошли на увеличение пространства для ног задних пассажиров. На форумах владельцев таких машин пишут, что в России в 1998 году она стоила 86 тысяч долларов. Для сравнения — за 10 тысяч долларов, а то и меньше, в то время можно было купить однокомнатную квартиру в Минске.

У задних пассажиров свой климат-контроль и возможность менять громкость музыки


Фото: Павел Мурашко

Будучи автомехаником, Федор прекрасно понимал состояние автомобиля и какой объем работ ему предстоит. Действительно, некогда шикарный автомобиль сейчас выглядит не совсем презентабельно. И на кузове есть очаги коррозии, и кожа салона потеряла первоначальный шик. Особенно от бывших владельцев досталось водительскому креслу. Обшивка протерлась насквозь, кожа растрескалась. А вот задний диван, на удивление, неплохо сохранился.

— Я понимаю, что когда показываешь такую машину, сразу обращают внимание на состояние салона. Ты будешь рассказывать человеку про техническое состояние, а он будет смотреть только на дырку в обивке. Поэтому, конечно, салон будет полностью перешиваться, но уже в экокожу. А пока из важных в салоне вещей я восстановил работу электроприводов всех четырех кресел.


Главная отличительная особенность версии Royal — консоль между двумя раздельными креслами заднего ряда

Volvo S90 Royal выпускался в трех уровнях «эксклюзивности». Первый уровень подразумевал трехместный задний диван. Второй — индивидуальные кресла сзади. А третий уровень — раздельные кресла с консолью управления климат-контролем, стереосистемой и холодильником между спинками кресел. Если уж быть совсем точным, то именно такой Volvo S90 с удлиненной базой и носил приставку Royal. Первых два уровня называются Executive.

— Да, у меня как раз самый настоящий Royal. Но, к сожалению, в какой-то момент своей явно непростой жизни автомобиль лишился блока управления климат-контролем. Он располагался в багажнике. В этот же блок был встроен и холодильник. Где искать этот элемент — я пока не знаю. У передних седоков, кстати, тоже полноценный климат-контроль, хотя по виду — три вращающиеся рукоятки — похоже на простенький кондиционер. Но система умеет перераспределять потоки воздуха и поддерживать заданную температуру.


Подушки задних кресел на 5 см длиннее, чем в стандартных машинах. Оба кресла сзади оснащены подогревом и электрорегулировками

Задний ряд Volvo S90 Royal впечатляет. В мягких кожаных креслах просто утопаешь. Их можно двигать вперед-назад, при этом одновременно будет меняться наклон спинки. Есть также возможность изменить высоту передней части подушки. Кстати, она на 5 см длиннее, чем в стандартной машине. Сидеть сзади можно с практически полностью вытянутыми ногами даже при росте под 190 см. Есть подогрев задних сидений. Для конца девяностых годов — невиданный шик.


У задних vip-пассажиров — свой блок управления климатом и стереосистемой

— Двигать кресло переднего пассажира с заднего дивана нельзя. Но зато вип-пассажир может самостоятельно менять громкость музыки. Стереосистема здесь очень хорошая — 10 динамиков, звук потрясающий. Но в головном устройстве не работает проигрыватель дисков и «кассетник». Друзья говорят — да поставь что-нибудь современное. Нет! Никакой ерунды с цветным экраном здесь не будет. Буду искать оригинальную «голову».

Ездит даже на рыбалку

Машина у Федора не стоит на приколе в ожидании лучших времен — владелец ездит на ней каждый день. Говорит, за полтора года неожиданных поломок не было.


Фото: Павел Мурашко

— Сразу после покупки пришлось по мелочи поработать с мотором. Были сбиты метки ГРМ. Но серьезно лезть в двигатель пока не хочу. Он работает нормально, разве чуть подъедает масло. Но я понимаю, что рано или поздно придется в мотор лезть. В задней подвеске здесь 26 сайлент-блоков. Я пока туда тоже не залезал. Собираю все запчасти, а потом разом поменяю и надолго закрою вопрос.

Автоматическую коробку передач Федор в итоге перебрал самостоятельно. Теперь агрегат работает без пинков, мягко и плавно. Мы выехали с СТО, где работает Федор, на короткий тест-драйв. Интересно, что даже на разбитой подвеске машина не ощущается совсем уж расхлябанной. Стучит, но едет мягко. Динамика, конечно, не сносит крышу. Все же 204 л.с. на 2100 кг полной массы — умеренный показатель. Но честные три литра и шесть цилиндров тянут уверенно.


На свою массу и 204 л.с. едет Volvo S90 Royal неплохо

— По трассе на круизе при скорости в диапазоне 90−120 — расход 10 литров. Это многократно проверено. А по городу я, честно говоря, даже не заморачивался замерами. Если тебя так волнует расход топлива, то лучше купить проездной.

Единственная проблема с этой машиной, по словам Федора, — это запчасти. Хороших аналогов на рынке мало, надо покупать оригинальные детали. А они редкие. Но шаг за шагом владелец идет к своей мечте.


— Доведу до ума сначала по технической части, а потом возьмусь за внешний вид. Буду красить все, что необходимо. Специалисты уже подсказали, что перекрашивать машину полностью нет смысла. Можно покрасить «точечно» и в цвет кузова. Обещают, что будет незаметно совсем. Конечно, с ограниченными финансовыми и временными возможностями приводить в чувство такую машину дорого и сложно, потому процесс растягивается на неопределенное время. Но я всем торжественно клянусь, что восстановлю свой королевский Volvo «в ноль».

Volvo S90 Royal в деталях


Лаконичность панели приборов Volvo сохраняет и в новых моделях. Пробег на одометре — 340 тысяч км

Климат-контроль здесь весьма продвинутый, хотя управление им выглядит просто

Кузов у Volvo S90 очень вынослив по отношению к ржавчине, но довести до очагов коррозии можно и его

Так выглядит джойстик электрорегулировок задних кресел

В головном устройстве не работают CD-привод и кассетный магнитофон. Владелец будет искать оригинальное или ремонтировать это

Широченная дверь облегчает посадку высокопоставленным пассажирам

Больше всего время не пощадило водительское кресло. Но в планах владельца — перешить весь салон
Если у вас есть автомобиль старше 30 лет, вы на нем ездите каждый день и хотите рассказать об опыте эксплуатации, пишите на auto@tutby.com или pavel. murashka@tutby.com.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Volvo S90 в удлиненной версии Royal в нашей стране использовали высшие государственные чины. А сейчас, на вторичном рынке, это настоящий эксклюзив. И мы нашли «выжившего».
 
Новости дня
Новости разные
 
Илон Маск пригласил потомков Королева посетить SpaceX
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика