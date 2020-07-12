«Выживший». «Королевский» Volvo S90, на котором ездили белорусские чиновники

Источник материала: Tut.by

В конце 1990-х годов на таких Volvo любили ездить белорусские высшие чины. Владелец этого эксклюзива сожалеет, что отследить историю Volvo S90 не удалось: за свои 23 года машина прошла не через одни руки. Предположительно, ее покупали для кого-то из тогдашних министров. Но в чем же ее уникальность? Это весьма редкая версия с приставкой Royal. Настоящий «королевский» Volvo.

Volvo S90 Royal выпускался всего два года — с 1997-го по 1998-й. За это время было произведено чуть больше 26 тысяч обычных машин. А вот точное количество эксклюзивных Royal неизвестно. Автомобили изготавливались исключительно под заказ. Первых два выпущенных экземпляра выбрали Ее Величество королева Датская Маргарет и Королевский суд Дании.

В 1998 году эта машина стоила как несколько квартир

Федор работает автомехаником. Полтора года назад принялся активно искать автомобиль. Но не просто массовый, а что-нибудь эксклюзивное. И в то же время доступное.





— У мужчины должно быть хобби, а на диване перед телевизором лежать — не мое. Поэтому я искал что-то редкое, к чему смогу приложить руки. Про эту машину мне рассказал приятель, он ее заприметил в объявлениях. Я приехал, посмотрел. Машина жутко ревела на оборотах, не ехала. Коробка передач «пиналась», подвеска была «убита». Плюс были вопросы к внешнему виду — поцарапанное крыло, очаги ржавчины на кузовных панелях. Переднее левое и заднее правое крылья шпатлевались-красились. Но благо в цвет попали.

Федор сходу заявил продавцам, что состояние двигателя и подвески его не волнуют — с их ремонтом он сможет справиться самостоятельно. А вот «убитая» автоматическая коробка передач — повод поторговаться.

— Вот ваша цена, отнимаем 1200 долларов на ремонт «автомата» — и я забираю машину. Продавцы не согласились. Ну и ладно, думаю. Поехал смотреть другие варианты. Это были обычные седаны S90. Какой-то «перекуп» показал машину с толстенным слоем краски и кучей ошибок по электронике за какие-то невменяемые деньги. Вторая машина оказалась такой же, с убитой коробкой. Я уже погрустнел и решил искать что-то еще. Дня через четыре звонят те самые первые продавцы. Готовы. Я предложил заехать на подъемник. Если по днищу и силовым элементам все в порядке — куплю. Подняли — ничего криминального нет. Очаги ржавчины оказались в задней части и на площадке под домкрат. В итоге купил я ее за 2250 долларов. Машина 1997 года выпуска с пробегом на одометре 340 тысяч км.





Технически — это Volvo 960. Но в ходе рестайлинга 1997 года автомобиль переименовали в S90. А вот версия Royal производилась с обоими индексами — и 960, и S90. Автомобиль собирали на отдельной линии полностью вручную и только под заказ. Volvo S90 Royal на 15 см длиннее стандартного автомобиля. Все сантиметры пошли на увеличение пространства для ног задних пассажиров. На форумах владельцев таких машин пишут, что в России в 1998 году она стоила 86 тысяч долларов. Для сравнения — за 10 тысяч долларов, а то и меньше, в то время можно было купить однокомнатную квартиру в Минске.

У задних пассажиров свой климат-контроль и возможность менять громкость музыки



Фото: Павел Мурашко

Будучи автомехаником, Федор прекрасно понимал состояние автомобиля и какой объем работ ему предстоит. Действительно, некогда шикарный автомобиль сейчас выглядит не совсем презентабельно. И на кузове есть очаги коррозии, и кожа салона потеряла первоначальный шик. Особенно от бывших владельцев досталось водительскому креслу. Обшивка протерлась насквозь, кожа растрескалась. А вот задний диван, на удивление, неплохо сохранился.

— Я понимаю, что когда показываешь такую машину, сразу обращают внимание на состояние салона. Ты будешь рассказывать человеку про техническое состояние, а он будет смотреть только на дырку в обивке. Поэтому, конечно, салон будет полностью перешиваться, но уже в экокожу. А пока из важных в салоне вещей я восстановил работу электроприводов всех четырех кресел.



Главная отличительная особенность версии Royal — консоль между двумя раздельными креслами заднего ряда

Volvo S90 Royal выпускался в трех уровнях «эксклюзивности». Первый уровень подразумевал трехместный задний диван. Второй — индивидуальные кресла сзади. А третий уровень — раздельные кресла с консолью управления климат-контролем, стереосистемой и холодильником между спинками кресел. Если уж быть совсем точным, то именно такой Volvo S90 с удлиненной базой и носил приставку Royal. Первых два уровня называются Executive.

— Да, у меня как раз самый настоящий Royal. Но, к сожалению, в какой-то момент своей явно непростой жизни автомобиль лишился блока управления климат-контролем. Он располагался в багажнике. В этот же блок был встроен и холодильник. Где искать этот элемент — я пока не знаю. У передних седоков, кстати, тоже полноценный климат-контроль, хотя по виду — три вращающиеся рукоятки — похоже на простенький кондиционер. Но система умеет перераспределять потоки воздуха и поддерживать заданную температуру.



Подушки задних кресел на 5 см длиннее, чем в стандартных машинах. Оба кресла сзади оснащены подогревом и электрорегулировками

Задний ряд Volvo S90 Royal впечатляет. В мягких кожаных креслах просто утопаешь. Их можно двигать вперед-назад, при этом одновременно будет меняться наклон спинки. Есть также возможность изменить высоту передней части подушки. Кстати, она на 5 см длиннее, чем в стандартной машине. Сидеть сзади можно с практически полностью вытянутыми ногами даже при росте под 190 см. Есть подогрев задних сидений. Для конца девяностых годов — невиданный шик.



У задних vip-пассажиров — свой блок управления климатом и стереосистемой

— Двигать кресло переднего пассажира с заднего дивана нельзя. Но зато вип-пассажир может самостоятельно менять громкость музыки. Стереосистема здесь очень хорошая — 10 динамиков, звук потрясающий. Но в головном устройстве не работает проигрыватель дисков и «кассетник». Друзья говорят — да поставь что-нибудь современное. Нет! Никакой ерунды с цветным экраном здесь не будет. Буду искать оригинальную «голову».

Ездит даже на рыбалку

Машина у Федора не стоит на приколе в ожидании лучших времен — владелец ездит на ней каждый день. Говорит, за полтора года неожиданных поломок не было.



Фото: Павел Мурашко

— Сразу после покупки пришлось по мелочи поработать с мотором. Были сбиты метки ГРМ. Но серьезно лезть в двигатель пока не хочу. Он работает нормально, разве чуть подъедает масло. Но я понимаю, что рано или поздно придется в мотор лезть. В задней подвеске здесь 26 сайлент-блоков. Я пока туда тоже не залезал. Собираю все запчасти, а потом разом поменяю и надолго закрою вопрос.

Автоматическую коробку передач Федор в итоге перебрал самостоятельно. Теперь агрегат работает без пинков, мягко и плавно. Мы выехали с СТО, где работает Федор, на короткий тест-драйв. Интересно, что даже на разбитой подвеске машина не ощущается совсем уж расхлябанной. Стучит, но едет мягко. Динамика, конечно, не сносит крышу. Все же 204 л.с. на 2100 кг полной массы — умеренный показатель. Но честные три литра и шесть цилиндров тянут уверенно.



На свою массу и 204 л.с. едет Volvo S90 Royal неплохо

— По трассе на круизе при скорости в диапазоне 90−120 — расход 10 литров. Это многократно проверено. А по городу я, честно говоря, даже не заморачивался замерами. Если тебя так волнует расход топлива, то лучше купить проездной.

Единственная проблема с этой машиной, по словам Федора, — это запчасти. Хороших аналогов на рынке мало, надо покупать оригинальные детали. А они редкие. Но шаг за шагом владелец идет к своей мечте.





— Доведу до ума сначала по технической части, а потом возьмусь за внешний вид. Буду красить все, что необходимо. Специалисты уже подсказали, что перекрашивать машину полностью нет смысла. Можно покрасить «точечно» и в цвет кузова. Обещают, что будет незаметно совсем. Конечно, с ограниченными финансовыми и временными возможностями приводить в чувство такую машину дорого и сложно, потому процесс растягивается на неопределенное время. Но я всем торжественно клянусь, что восстановлю свой королевский Volvo «в ноль».

Volvo S90 Royal в деталях



Лаконичность панели приборов Volvo сохраняет и в новых моделях. Пробег на одометре — 340 тысяч км



Климат-контроль здесь весьма продвинутый, хотя управление им выглядит просто



Кузов у Volvo S90 очень вынослив по отношению к ржавчине, но довести до очагов коррозии можно и его



Так выглядит джойстик электрорегулировок задних кресел



В головном устройстве не работают CD-привод и кассетный магнитофон. Владелец будет искать оригинальное или ремонтировать это



Широченная дверь облегчает посадку высокопоставленным пассажирам



Больше всего время не пощадило водительское кресло. Но в планах владельца — перешить весь салон

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