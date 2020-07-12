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Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздник в Александрии продолжается. 12 июля – второй день одного из самых необычных фестивалей лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа по-прежнему насыщенная: продолжает работать город мастеров, тематические подворья и разнообразные фудкорты.
По традиции второй день Купалья в Шкловском районе посвящен труженикам села. Сегодня в Александрии чествовали лучших сельхозпроизводителей: они получили почетные грамоты, благодарности и денежные премии.
Дмитрий Маньков, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Дрибин-Агро»:
Алла Пугачева, бригадир животноводческого комплекса «Присожье»:
Продолжают свою работы торговые ряды. Гости фестиваля с удовольствием посещают мастер-классы, где примеряют на себя роль ремесленников. Для самых любознательных проводятся многочисленные экскурсии. Конечно, в Александрии много музыки. На сцене выступают «Песняры» и заслуженный коллектив Беларуси «Медуница».
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Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии
Новости Беларуси. Праздник в Александрии продолжается. 12 июля – второй день одного из самых необычных фестивалей лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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