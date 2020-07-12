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Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии

12.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Праздник в Александрии продолжается. 12 июля – второй день одного из самых необычных фестивалей лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии

Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии

Программа по-прежнему насыщенная: продолжает работать город мастеров, тематические подворья и разнообразные фудкорты.

Александр Лукашенко в Александрии: таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы, немного

По традиции второй день Купалья в Шкловском районе посвящен труженикам села. Сегодня в Александрии чествовали лучших сельхозпроизводителей: они получили почетные грамоты, благодарности и денежные премии.

Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии

Дмитрий Маньков, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Дрибин-Агро»:
Работаю на трех единицах техники это «РОСА», КВК и комбайн 12-й. Посчитали, что должен получить благодарность. Труд аграриев сложный: с утра до вечера работаем, надо вовремя посеяться, чтобы получить, собрать урожай.

Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии

Алла Пугачева, бригадир животноводческого комплекса «Присожье»:
Если наградили, нужно оправдать. Попробуем еще лучше поработать.

Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии

Продолжают свою работы торговые ряды. Гости фестиваля с удовольствием посещают мастер-классы, где примеряют на себя роль ремесленников. Для самых любознательных проводятся многочисленные экскурсии. Конечно, в Александрии много музыки. На сцене выступают «Песняры» и заслуженный коллектив Беларуси «Медуница».

Люди в материале: Дмитрий Маньков, Алла Пугачёва

 
 
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Новости Беларуси. Праздник в Александрии продолжается. 12 июля – второй день одного из самых необычных фестивалей лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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