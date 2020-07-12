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Папа Римский заявил, что опечален ситуацией вокруг Софийского собора

12.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Папа Римский заявил, что опечален ситуацией вокруг Софийского собора

Папа Римский Франциск заявил, что опечален ситуацией вокруг Софийского собора, которому по решению властей Турции возвращен статус мечети, сообщает ТАСС.

«Думаю о соборе Святой Софии в Стамбуле и я очень опечален», — сказал понтифик во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому мусульмане смогут совершать поклонения в Айя-Софии.

Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразил сожаление с принятым решением. Такая же реакция последовала из ЮНЕСКО. Собор Святой Софии, построенный в VI веке н.э. и являющийся памятником византийского зодчества, в 1985 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

До сих пор Святой престол не давал никакой оценки решению турецких властей. СМИ Ватикана, в том числе газета «Оссерваторе Романо», сообщали только о самом факте смены статуса собора.

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Папа Римский Франциск заявил, что опечален ситуацией вокруг Софийского собора, которому по решению властей Турции возвращен статус мечети, сообщает ТАСС. «Думаю о...
 
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