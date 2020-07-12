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Грозовой фронт прошёл над Беларусью и повредил больше 20 зданий. Оранжевый уровень опасности сохраняется

12.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Последствия ночной непогоды устраняют в нескольких районах Беларуси. В результате прохождения грозового фронта повреждены более 20 зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грозовой фронт прошёл над Беларусью и повредил больше 20 зданий. Оранжевый уровень опасности сохраняется

Грозовой фронт прошёл над Беларусью и повредил больше 20 зданий. Оранжевый уровень опасности сохраняется

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Грозовой фронт прошёл над Беларусью и повредил больше 20 зданий. Оранжевый уровень опасности сохраняется

Грозовой фронт прошёл над Беларусью и повредил больше 20 зданий. Оранжевый уровень опасности сохраняется

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Новости Беларуси. Последствия ночной непогоды устраняют в нескольких районах Беларуси. В результате прохождения грозового фронта повреждены более 20 зданий,...
 
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