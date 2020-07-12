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Грозовой фронт прошёл над Беларусью и повредил больше 20 зданий. Оранжевый уровень опасности сохраняется
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Последствия ночной непогоды устраняют в нескольких районах Беларуси. В результате прохождения грозового фронта повреждены более 20 зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работы ведутся в Слуцком, Горецком и Калинковичском районах. Спасатели помогают разбирать завалы.
Сильный ветер повредил кровли 8 жилых домов и 15 сельскохозяйственных зданий.
Оранжевый уровень опасности из-за дождей и гроз на 12 июля объявлен в юго-восточных районах Беларуси.
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Грозовой фронт прошёл над Беларусью и повредил больше 20 зданий. Оранжевый уровень опасности сохраняется
Новости Беларуси. Последствия ночной непогоды устраняют в нескольких районах Беларуси. В результате прохождения грозового фронта повреждены более 20 зданий,...
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