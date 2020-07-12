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Англичанин выпал из окна отеля на испанца. Оба погибли

12.07.2020 14:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Англичанин выпал из окна отеля на испанца. Оба погибли

В Испании турист из Великобритании выпал из окна на седьмом этаже отеля и упал на итальянца - местного жителя, который как раз находился на террасе. Оба мужчины погибли, об этом пишет Daily Mail.

По имеющейся информации, трагедия случилась в ночь на субботу на курорте Марбелья возле пятизвездочного отеля Melia Don Pepe.

Неизвестно, почему 50-летний британец, который приехал в страну отдыхать с семьей, выпал из окна своего номера на седьмом этаже.

Второй погибший - 43-летний испанец. Незадолго до происшествия он находился на террасе под окнами отеля и наслаждался напитком. Оба мужчины скончались мгновенно.

Сотрудники правоохранительных органов проводят свое расследование – они выясняют, прыгнул турист или упал случайно.


                                  

Фото: TASS/EPA/David Borrat

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В Испании турист из Великобритании выпал из окна на седьмом этаже отеля и упал на итальянца - местного жителя, который как раз находился на террасе. Оба мужчины...
 
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