|
Англичанин выпал из окна отеля на испанца. Оба погибли
Источник материала: ОНТ
В Испании турист из Великобритании выпал из окна на седьмом этаже отеля и упал на итальянца - местного жителя, который как раз находился на террасе. Оба мужчины погибли, об этом
По имеющейся информации, трагедия случилась в ночь на субботу на курорте Марбелья возле пятизвездочного отеля Melia Don Pepe.
Неизвестно, почему 50-летний британец, который приехал в страну отдыхать с семьей, выпал из окна своего номера на седьмом этаже.
Второй погибший - 43-летний испанец. Незадолго до происшествия он находился на террасе под окнами отеля и наслаждался напитком. Оба мужчины скончались мгновенно.
Сотрудники правоохранительных органов проводят свое расследование – они выясняют, прыгнул турист или упал случайно.
Фото: TASS/EPA/David Borrat
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Испании турист из Великобритании выпал из окна на седьмом этаже отеля и упал на итальянца - местного жителя, который как раз находился на террасе. Оба мужчины...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)