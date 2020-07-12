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Будет сложно сдержать улыбку. Показываем 7 фотографий, которые согревают сердце

12.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

У всех иногда бывает тяжёлый день. Порой даже не иногда. Однако мы все продолжаем двигаться вперёд, потому что альтернативный вариант ещё хуже. И вот в такие непростые моменты хочется увидеть что-нибудь доброе, от чего станет тепло на душе. Мы собрали семь снимков, которые, вероятно, смогут сделать вас чуточку веселее.

Далматинец с сердечками вокруг глаз

Будет сложно сдержать улыбку. Показываем 7 фотографий, которые согревают сердце
Фото: reddit.com/user/romimor

Морковки, которые росли вместе

Будет сложно сдержать улыбку. Показываем 7 фотографий, которые согревают сердце
Фото: reddit.com/user/Gotthoms

Торт для попугая на его 1 день рождения

Будет сложно сдержать улыбку. Показываем 7 фотографий, которые согревают сердце
Фото: reddit.com/user/cuntycasserole

Друг подарил знакомой «аптечку» для борьбы с депрессией

«Плакать не стыдно». «Ты прекрасна». «Ты любима». «Плохие дни не стирают хорошие дни». «Ты не заслужила боль». «Лучше рисуй».

Будет сложно сдержать улыбку. Показываем 7 фотографий, которые согревают сердце
Фото: reddit.com/user/betnico

Кот с сердцем на шерсти и две игрушки в виде питомца

Будет сложно сдержать улыбку. Показываем 7 фотографий, которые согревают сердце
Фото: reddit.com/user/Midget_Beater2000

Спасение хомяков

Пожарные сделали маленькие кислородные маски, чтобы помочь 5 хомячкам, потерявшим сознание из-за дыма.

Будет сложно сдержать улыбку. Показываем 7 фотографий, которые согревают сердце
Фото: twitter.com/LaceyFireDist3

Цыплята в юбках

Будет сложно сдержать улыбку. Показываем 7 фотографий, которые согревают сердце
Фото: reddit.com/user/al_ab

Кстати, недавно мы собрали коллекцию фотографий, которые были сделаны очень вовремя.

Парочка из них весьма смешна и в то же время драматична – здесь подробнее.

Люди в материале: нет

 
 
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У всех иногда бывает тяжёлый день. Порой даже не иногда. Однако мы все продолжаем двигаться вперёд, потому что альтернативный вариант ещё хуже. И вот в такие...
 
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