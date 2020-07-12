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Александр Лукашенко в Александрии: таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы, немного

12.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Благодаря истокам национальных традиций белорусы остаются самобытным и независимым народом. Так тепло Александр Лукашенко 11 июля обратился к участникам фестиваля «Александрия собирает друзей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в Александрии: таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы, немного

Праздник, который объединяет славянские народы, собрал тысячи участников и гостей.

Александр Лукашенко в Александрии: таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы, немного

На берегу Днепра встретились ремесленники, артисты из Беларуси, России и Украины. Впервые фестиваль под патронатом ЮНЕСКО. Несмотря на высокий статус, душевность на александрийской земле, за которую и ценят встречи, никуда не делась. Глава нашего государства особо подчеркнул важность подобных традиций. Кстати, Александр Лукашенко старается не пропускать Купалье в Александрии. Для нашего Президента здешние места родные.

Александр Лукашенко в Александрии: таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы, немного

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Время неумолимо движется вперед. Совсем недавно мы с вами проводили здесь первый праздник, а сегодня уже больше десятка провели здесь, на этой благодатной доброй земле, на берегу этой прекрасной реки, которая объединяет судьбы трех славянских народов: наших россиян, наших украинцев и белорусов. Ведь искренняя дружба, желание встретиться всегда были сильнее любых преград и расстояний. Если уж абсолютно искренне, то вот таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы (кто бы мог подумать, что такое будет), немного.

Александр Лукашенко в Александрии: таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы, немного

Истинная любовь к Отечеству – созидательная. Поэтому давайте и дальше вместе строить нашу Беларусь справедливой, безопасной и сильной страной. Сейчас это весьма актуально, когда сильные мира сего пытаются переделить мир, сломать устои, навязать более слабым свой образ мышления и свой образ жизни. И самое главное: в такие времена надо слушать свое сердце – оно всегда укажет самый верный и правильный путь в будущее.

Желаю вам насладиться праздником. Праздником, который возвращает нас к истокам национальных традиций. Во многом благодаря им, этим истокам, мы были, есть и останемся белорусами – самобытным и независимым народом.

Александр Лукашенко в Александрии: таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы, немного

Первый день праздника завершился глубокой ночью. Кульминацией стал гала-концерт. На сцену поднялись многие известные артисты – любимцы публики Стас Михайлов, Ирина Билык и другие. Ярким аккордом стал фейерверк.

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Новости Беларуси. Благодаря истокам национальных традиций белорусы остаются самобытным и независимым народом. Так тепло Александр Лукашенко 11 июля обратился к...
 
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