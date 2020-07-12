Кто поднял руку на Ильича? В Гомельском поселке пропал памятник Ленину

Источник материала: ОНТ

И Ленин такой молодой… До сих пор в мире насчитывается несколько тысяч памятников Владимиру Ульянову-Ленину и бесчисленное количество бюстов. В основном, конечно, в бывшем Союзе. Но теперь в Беларуси минус один. Деревенская достопримечательность буквально испарилась в один миг. Кому понадобилось ворошить советское наследие? Максим Вечерков провел собственное расследование.



Был Ленин – и нет Ленина. Эта история вполне могла сойти за шутку, если бы жители Паричей не увидели всё своими глазами. Памятник вождю мирового пролетариата на центральной площади городского поселка бесследно исчез. Буквально растворился в один миг.

Местная достопримечательность – единственный памятник Владимиру Ильичу на весь сельсовет. Почти сакральное место для деревенских: ни одно торжество в Паричах, оказывается, не проходит без дедушки Ленина.

Татьяна Позднякова: «Когда свадьбы едут, постоянно останавливаются, к Ленину подъезжают. Стоит голый (показывает на пустой постамент) как-то не то, как-то с этим Лениным было веселее».

Александр Мороз: «Я привык, что он есть. Он стоял 59 лет, что я знаю, но он стоял же еще и до меня. В 41-м году подпольщики спрятали его, когда фронт пришел, а в 44-м (бабушка покойная рассказывала) немцев еще толком не выбили, а памятник уже ставили, Советская власть пришла».

Но фашисты тогда его всё же разрушили. Восстановили знаковую фигуру лишь в 1957-м – к 40-летию Октябрьской революции. С тех пор – ни царапины. Новость о загадочной пропаже Ильича сразу же облетела поселок. Но как это возможно? Ведь еще вчера он был на своём месте! Версии посыпались одна за другой.

Какую ещё ценность, кроме исторической, может представлять скульптура? Это ж не металл, а всего лишь старый цемент – на нём не заработаешь. Да и вообще, для демонтажа и транспортировки статуи нужна специальная техника, это ювелирная работа – вряд ли это воры.

Инна Лешенок: «Просто, наверное, кому-то не понравилось, что он тут долго стоит, и его решили немножко побить».

За одного битого, как говорится… И вот это уже ближе к истине. Оказалось, памятник с постамента сняли местные власти. Экстренно. На реставрацию. О причинах, правда, никому из поселка вообще не хотели рассказывать. Мол, расстроятся.

Александр Цалко, председатель Паричского сельского исполкома: «Утром при наведении порядка работник КЖУП «Светоч» обнаружил, что у Владимира Ильича Ленина повреждено лицо. Она сообщила руководству, они – мне, в дальнейшем были вызваны сотрудники милиции, которые прибыли сюда для разбирательств».

В тот же день Ильича доставили на задний двор местного коммунального предприятия. Здесь он и лежит. Детально обследовали. Явно, били от души.

Вандализм, да и только… Но это, пожалуй, единственный случай осквернения памятников в регионе за последние лет 10. Жителям деревни предлагают немного потерпеть, пока над новым лицом Ильича как следует поработает реставратор. Обещают не затягивать.

Алла Манькевич, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светлогорского райисполкома: «Данный памятник будет восстановлен и установлен на прежнее место, сейчас решаются процедурные вопросы по его восстановлению. Собственнику этого памятника дано поручение в поисках, подборе тех людей, которые будут осуществлять восстановление».

Кто же поднял руку на Ильича? В деревне уверены: это кто-то из местных. И скорее всего, он был один, иначе об этом бы уже знал весь поселок. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемого ищут. Ему грозит до трёх лет ограничения свободы. А жители Паричей продолжают приходить на пустую площадь и с нетерпением ждут возвращения знакомой фигуры.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram