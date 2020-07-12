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Страх паука, темноты и даже тещи. Проверьте, знаете ли вы научные названия фобий
Источник материала: Tut.by
Страх — известный каждому человеку эмоциональный процесс. Кто-то боится летать в самолетах, ходить в темноте, встречать каких-то насекомых. Но есть люди с более редкими страхами: их может ввести в панику холестерин, бокал вина, глаза куклы или даже булавка. HEALTH.TUT.BY решил узнать, угадаете ли вы по названию фобии ее смысл.
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Страх - известный каждому человеку эмоциональный процесс. Кто-то боится летать в самолетах, ходить в темноте, встречать каких-то насекомых. Но есть люди с более...
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