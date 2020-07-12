Фермер осушил пруд и обнаружил на дне банкомат

Источник материала: ОНТ

Американский фермер из штата Небраска осушил пруд на своей территории для технического обслуживания. На дне он обнаружил банкомат. Об этом сообщает KOLN-TV.

Сначала Винн Холл подумал, что предмет, застрявший в грязи, был бытовым прибором – холодильником или плитой. Только после того, как он сфотографировал и увеличил изображение, мужчина понял, что это банкомат.

Фермер не знает, сколько времени техника находился в его пруду, поскольку он не осушал его в 2019 году. Скорее всего банкомат находился в воде не более нескольких недель.

Винн Холл связался с офисом шерифа и рассказал ему о находке. Полиция забрала банкомат. Сообщается, что некоторое время назад злоумышленники украли городской банкомат. Есть основание полагать, что это именно он.

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