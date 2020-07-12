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На ЦТ по истории Беларуси зарегистрировались более 17 тысяч абитуриентов

12.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 июля абитуриенты писали тест по истории. Более 17 тысяч человек зарегистрировались на испытание.

На ЦТ по истории Беларуси зарегистрировались более 17 тысяч абитуриентов

Централизованное тестирование – основной этап вступительной кампании в вузы. В целом от результатов тестов зависит поступление. По ряду ЦТ баллы уже известны. По обществоведению, например, число абитуриентов, получивших максимальный балл, в 2020 году в три раза выше, чем в 2019-м.

На ЦТ по истории Беларуси зарегистрировались более 17 тысяч абитуриентов

Следующий тест в Беларуси будут писать 14 июля – по географии. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тысяч человек.

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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 июля абитуриенты писали тест по истории....
 
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