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На ЦТ по истории Беларуси зарегистрировались более 17 тысяч абитуриентов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 июля абитуриенты писали тест по истории. Более 17 тысяч человек зарегистрировались на испытание.
Централизованное тестирование – основной этап вступительной кампании в вузы. В целом от результатов тестов зависит поступление. По ряду ЦТ баллы уже известны. По обществоведению, например, число абитуриентов, получивших максимальный балл, в 2020 году в три раза выше, чем в 2019-м.
Следующий тест в Беларуси будут писать 14 июля – по географии. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тысяч человек.
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 июля абитуриенты писали тест по истории....
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