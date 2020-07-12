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Гай Ричи строит базу отдыха для богатых и знаменитых

12.07.2020 15:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гай Ричи строит базу отдыха для богатых и знаменитых

Режиссер Гай Ричи строит базу отдыха для богатых и знаменитых в графстве Уилтшир (Англия). Об этом сообщает The Sun.

Пока режиссер поставил огромную палатку в стиле сафари на краю одного из своих двух специально созданных озер. В планах – построить четыре роскошных домика, сутки пребывания в которых будет составлять 15 тысяч фунтов стерлингов.

Главное условие для брони – быть знаменитым.

Гай Ричи купил загородное поместье, где будет застройка, у своей бывшей жены Мадонны в 2001 году. Участок занимает более 450 гектаров. Помимо планируемой базы на территории расположен пивоваренный завод режиссера.

Фото: The Sun/Andrew Lloyd

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Режиссер Гай Ричи строит базу отдыха для богатых и знаменитых в графстве Уилтшир (Англия). Об этом сообщает The Sun. Пока режиссер поставил огромную палатку в стиле...
 
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