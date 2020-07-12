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Гай Ричи строит базу отдыха для богатых и знаменитых
Источник материала: ОНТ
Режиссер Гай Ричи строит базу отдыха для богатых и знаменитых в графстве Уилтшир (Англия). Об этом
Пока режиссер поставил огромную палатку в стиле сафари на краю одного из своих двух специально созданных озер. В планах – построить четыре роскошных домика, сутки пребывания в которых будет составлять 15 тысяч фунтов стерлингов.
Главное условие для брони – быть знаменитым.
Гай Ричи купил загородное поместье, где будет застройка, у своей бывшей жены Мадонны в 2001 году. Участок занимает более 450 гектаров. Помимо планируемой базы на территории расположен пивоваренный завод режиссера.
Фото: The Sun/Andrew Lloyd
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Режиссер Гай Ричи строит базу отдыха для богатых и знаменитых в графстве Уилтшир (Англия). Об этом сообщает The Sun. Пока режиссер поставил огромную палатку в стиле...
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