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Во Вьетнаме автобус упал в ущелье. Погибли пять человек

12.07.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Вьетнама. Во Вьетнаме пассажирский автобус упал в ущелье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Вьетнаме автобус упал в ущелье. Погибли пять человек

Пять человек погибли, в том числе семилетняя девочка. Еще 35 получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницы, большинство из них находятся в стабильном состоянии.

Во Вьетнаме автобус упал в ущелье. Погибли пять человек

По сообщению местных властей, участок дороги, по которому ехал автобус, еще строится и не был открыт для движения междугородних автобусов.

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Новости Вьетнама. Во Вьетнаме пассажирский автобус упал в ущелье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пять человек погибли, в том числе семилетняя...
 
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