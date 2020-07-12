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Пандам-близнецам исполнился год. Посмотрите, какой торт для них сделали

12.07.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. День рождение бамбуковых мишек. Гигантским пандам-близнецам, живущим на исследовательской базе на северо-западе Китая, исполнился год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пандам-близнецам исполнился год. Посмотрите, какой торт для них сделали

Пандам-близнецам исполнился год. Посмотрите, какой торт для них сделали

По этому случаю для них приготовили праздничный торт. Основу сделали из бамбуковых палочек, а для начинки использовали арбуз, морковь, яблоки и зелень.

Пандам-близнецам исполнился год. Посмотрите, какой торт для них сделали

Пандам-близнецам исполнился год. Посмотрите, какой торт для них сделали

За год медвежата существенно прибавили в весе. При рождении они помещались на ладошке человека. Теперь масса каждого из них превысила 40 килограммов.

Пандам-близнецам исполнился год. Посмотрите, какой торт для них сделали

Пандам-близнецам исполнился год. Посмотрите, какой торт для них сделали

Мишки очень активны, хотя иногда капризничают – сейчас у них режутся зубы.

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Новости Китая. День рождение бамбуковых мишек. Гигантским пандам-близнецам, живущим на исследовательской базе на северо-западе Китая, исполнился год, сообщили в...
 
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