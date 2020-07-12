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«Где волосы?»: Дженнифер Лопес напугала поклонников новым снимком
Источник материала: ОНТ
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес перепугала своих поклонников, опубликовав новое фото в Instagram.
Дело в том, что на кадрах артистка запечатлена в таком ракурсе, что создается впечатление, будто у нее нет волос. Фанаты певицы пришли в ужас от этого снимка и высказали беспокойство.
На фото, которое вызвало настоящий ажиотаж в соцсети, 50-летняя звезда позирует с популярным колумбийским певцом Малумой. Этими кадрами они решили анонсировать свою новую песню.
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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес перепугала своих поклонников, опубликовав новое фото в Instagram. Дело в том, что на кадрах артистка запечатлена в таком...
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