«Где волосы?»: Дженнифер Лопес напугала поклонников новым снимком

Источник материала: ОНТ

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес перепугала своих поклонников, опубликовав новое фото в Instagram.

Дело в том, что на кадрах артистка запечатлена в таком ракурсе, что создается впечатление, будто у нее нет волос. Фанаты певицы пришли в ужас от этого снимка и высказали беспокойство.

На фото, которое вызвало настоящий ажиотаж в соцсети, 50-летняя звезда позирует с популярным колумбийским певцом Малумой. Этими кадрами они решили анонсировать свою новую песню.

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