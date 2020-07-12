Папа Римский высказался о ситуации вокруг Софийского собора

Источник материала: ОНТ

Папа Римский Франциск выступил с заявлением, что опечален ситуацией вокруг Софийского собора в Турции, которому местные власти решили вернуть статус мечети. Об этом пишет ТАСС.

«Думаю о соборе Святой Софии в Стамбуле и я очень опечален», - сообщил Папа во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

До сих пор Ватикан не давал каких-либо комментариев по поводу решения властей Турции. СМИ Ватикана лишь сообщали о факте смены статуса собора Святой Софии.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Собор Святой Софии – один из самых известных памятников византийского зодчества. Собор возводился с 532 по 537 годы, в эпоху правления императора Юстиниана. В течение почти тысячи лет он оставался самым большим храмом христианского мира. После нападения осман на Константинополь в 1453 году собор Святой Софии был преобразован в мечеть. В 1934 году храм получил статус музея, а спустя еще полвека – был включен в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото Getty Images

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