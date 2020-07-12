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Кого не хотят видеть итальянцы в гостях этим летом - опрос
Источник материала: ОНТ
Большая часть местных жителей Италии высказались, что не захотели бы видеть на своих улицах этим летом американских туристов. Таковы результаты опроса исследовательской компании YouGov,
Согласно данным опроса, подавляющее большинство жителей Италии (61%) высказались против восстановления приема туристов из США.
Далее в рейтинге тех, кого не хотят видеть в Италии – китайские туристы (57%), за ними – британцы (44%).
Похожая картина отношений местных жителей к туристам из этих стран сложилась и в других странах - Испании, Дании, Франции, Германии, Финляндии и Норвегии.
Вместе с тем только 17% американцев сообщили о том, что хотели бы отдохнуть в Италии летом 2020 года. Они высказались, что съездили бы в Швецию или Великобританию (по 20% в каждую).
В свою очередь 9% итальянцев заявили, что собираются поехать в отпуск в США этим летом, а 6% – в Китай.
Большая же часть итальянцев (90%) не планируют этим летом покидать границы своей страны.
Фото: Marseille/French, Pixabay
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Большая часть местных жителей Италии высказались, что не захотели бы видеть на своих улицах этим летом американских туристов. Таковы результаты опроса...
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