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Кого не хотят видеть итальянцы в гостях этим летом - опрос

12.07.2020 16:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кого не хотят видеть итальянцы в гостях этим летом - опрос

Большая часть местных жителей Италии высказались, что не захотели бы видеть на своих улицах этим летом американских туристов. Таковы результаты опроса исследовательской компании YouGov, пишет интернет-портал TheLocal.it. 

Согласно данным опроса, подавляющее большинство жителей Италии  (61%) высказались против восстановления приема туристов из США. 

Далее в рейтинге тех, кого не хотят видеть в Италии – китайские туристы (57%), за ними – британцы (44%).

Похожая картина отношений местных жителей к туристам из этих стран сложилась и в других странах - Испании, Дании, Франции, Германии, Финляндии и Норвегии. 

Вместе с тем только 17% американцев сообщили о том, что хотели бы отдохнуть в Италии летом 2020 года. Они высказались, что съездили бы в Швецию или Великобританию (по 20% в каждую). 

В свою очередь 9% итальянцев заявили, что собираются поехать в отпуск в США этим летом, а 6% – в Китай. 

Большая же часть итальянцев (90%) не планируют этим летом покидать границы своей страны.



Фото: Marseille/French, Pixabay

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Большая часть местных жителей Италии высказались, что не захотели бы видеть на своих улицах этим летом американских туристов. Таковы результаты опроса...
 
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