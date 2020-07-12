Пожар в доме в Волковысском районе: 60-летний хозяин попытался совладать с огнём и получил ожоги 20% тела

Источник материала: ОНТ

ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА. Волковысский район. В 21:23 на пульт МЧС поступило тревожное сообщение. В деревне Дрогичаны загорелся жилой дом. В считанные минуты деревянное строение полностью охватил огонь. Пламя уничтожило кровлю, перекрытие и имущество в доме.

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Когда строение вспыхнуло, 60-летний хозяин был рядом, на участке. Попытался совладать с огнём и получил ожоги 20% тела. В тяжёлом состоянии мужчину доставили в реанимационное отделение больницы. По факту происшествия проводится проверка. Главная версия – неосторожность владельца дома при курении.

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