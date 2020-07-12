Бывшая жена владельца Amazon стала самой богатой женщиной в США

Источник материала: ОНТ

Бывшая супруга владельца Amazon Маккензи Безос стала самой богатой женщиной в США. Об этом сообщает Buro.

На данный момент ее состояние оценивают в 62,3 миллиарда долларов.

Акции Amazon за неделю подорожали на 10%. Таким образом состояние Деффа Безоса выросло до 188,2 миллиардов. После развода экс-супруга получила 25% акций компании, из принадлежавших мужу. Благодаря росту акций Маккензи получила еще 6 миллиардов долларов.

Фото: Danny Moloshok / Reuters

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