|
Бывшая жена владельца Amazon стала самой богатой женщиной в США
Источник материала: ОНТ
Бывшая супруга владельца Amazon Маккензи Безос стала самой богатой женщиной в США. Об этом
На данный момент ее состояние оценивают в 62,3 миллиарда долларов.
Акции Amazon за неделю подорожали на 10%. Таким образом состояние Деффа Безоса выросло до 188,2 миллиардов. После развода экс-супруга получила 25% акций компании, из принадлежавших мужу. Благодаря росту акций Маккензи получила еще 6 миллиардов долларов.
Фото: Danny Moloshok / Reuters
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшая супруга владельца Amazon Маккензи Безос стала самой богатой женщиной в США. Об этом сообщает Buro. На данный момент ее состояние оценивают в 62,3 миллиарда...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)