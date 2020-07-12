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ЦТ в Беларуси: абитуриентам остался один экзамен – по географии

12.07.2020 16:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦТ в Беларуси: абитуриентам остался один экзамен – по географии

Остался один экзамен. Централизованное тестирование в Беларуси подходит к завершению. Сегодня абитуриенты сдали историю Беларуси, завершится ЦТ во вторник – географией.

В этом году  свои знания на экзаменах проверяли больше 64-х тысяч человек. Позади 8 испытаний, как всегда самыми массовыми были «русский и математика». По словам специалистов, в этом году учащихся, переступивших «стобалльный порог» -  практически вдвое больше. Рекорд по  «отличникам» показал тест  по белорусскому языку – высший результат у 78 человек.

Есть и те, кто пытался систему «обмануть», пронести в аудитории шпаргалки, телефоны и наушники – эти студенты смогут  подготовиться и проверить свои знания уже в следующем году. Но есть и те абитуриенты, которые по уважительной причине не смогли завершить тестирование – таких 23. Они смогут пройти  ЦТ в резервный день, вместе с теми, кто на тестирование и вовсе не явился. Причем, в этом году это можно сделать во всех областных городах страны.  

 

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Остался один экзамен. Централизованное тестирование в Беларуси подходит к завершению. Сегодня абитуриенты сдали историю Беларуси, завершится ЦТ во вторник –...
 
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