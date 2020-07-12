ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

12-летний мальчик помог спасти тонущего парня на водохранилище Дрозды

12.07.2020 16:12 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

12-летний мальчик помог спасти тонущего парня на водохранилище Дрозды

СВОЙСТВА ВОДЫ. Минск. В жаркий полдень на водохранилище Дрозды 18-летний парень оказался в беде. В 80 метрах от берега ему свело судорогой ногу.

Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:   


Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK •        Обсудить новость в Facebook •          Обсудить новость в Одноклассниках  

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Людей звал парень на берегу. Как потом выяснилось, приятель тонувшего. Молодой человек в воде, то погружался, то выныривал. 12-летний Михаил Стаселько первым бросился на выручку. Уже следом за ним поплыли ещё двое отдыхающих и профессиональный спасатель.

Вскоре парня увезли в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. В том числе благодаря участию Михаила. Примечательно, что отец мальчика – начальник столичной организации общества спасения на водах. В тот день Стаселько-старший приехал на пляж с инспекцией и по счастливому стечению обстоятельств взял с собой сына.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СВОЙСТВА ВОДЫ. Минск. В жаркий полдень на водохранилище Дрозды 18-летний парень оказался в беде. В 80 метрах от берега ему свело судорогой ногу. Подробнее смотрите в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывшая жена владельца Amazon стала самой богатой женщиной в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика