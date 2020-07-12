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12-летний мальчик помог спасти тонущего парня на водохранилище Дрозды
Источник материала: ОНТ
СВОЙСТВА ВОДЫ. Минск. В жаркий полдень на водохранилище Дрозды 18-летний парень оказался в беде. В 80 метрах от берега ему свело судорогой ногу.
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Людей звал парень на берегу. Как потом выяснилось, приятель тонувшего. Молодой человек в воде, то погружался, то выныривал. 12-летний Михаил Стаселько первым бросился на выручку. Уже следом за ним поплыли ещё двое отдыхающих и профессиональный спасатель.
Вскоре парня увезли в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. В том числе благодаря участию Михаила. Примечательно, что отец мальчика – начальник столичной организации общества спасения на водах. В тот день Стаселько-старший приехал на пляж с инспекцией и по счастливому стечению обстоятельств взял с собой сына.
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СВОЙСТВА ВОДЫ. Минск. В жаркий полдень на водохранилище Дрозды 18-летний парень оказался в беде. В 80 метрах от берега ему свело судорогой ногу. Подробнее смотрите в...
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